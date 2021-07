Hodonín, Moravská Nová Ves nebo Lužice. Tam všude v těchto dnech pomáhají nebo pomáhali lidé z Jihlavska. Na nic nečekali, sebrali se a odjeli pomáhat do míst, kde minulý čtvrtek řádilo tornádo. Práce jsou víceméně jasné. Zakrývat střechy, aby do domů nenapršelo. A stihnout toho co nejvíce, protože v těchto dnech meteorologové zase hrozí deštěm a bouřkami. Děkujeme Ondřeji Šuhajovi a Martinu Kodysovi za fotky.

Dobrovolníci z Třeštice pracují v Hodoníně, tam v těchto dnech opravují střechu místní základní školy. | Foto: Martin Kodys

Jeden den o víkendu byli na jižní Moravě pomáhat Ondřej Šuhaj a Richard Rod z Batelova. „Jeli jsme tam na jeden den, ale příští týden se tam chceme vrátit. Nejdříve jsme byli v Lužici, ale kolem poledne tam začala váznout logistika, nikde nebyly kontejnery na suť, tak jsme se přesunuli do Moravské Nové Vsi, kde jsme pokrývali střechu,“ popsal dobrovolnickou práci Šuhaj. Lidé, kteří prakticky během chvíle přišli o střechu nad hlavou, to podle Šuhaje nesou statečně a jsou víceméně optimisté a plní naděje. „Jeden pán nám popisoval, jak uklidňoval manželku a souseda. Dělal si srandu z toho, že jim tam jen trochu víc fuklo,“ dodal dobrovolník. Osobně by prý asi tak statečný nebyl, ale myslí si, že by ho držela právě nezištná pomoc ostatních. I proto se rozhodl, že bude pomáhat.