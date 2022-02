Den otevřených dveří je jednou z tradičních akcí školy, během které uchazeči získávají podrobné informace o nabízených studijních programech jednotlivých kateder, požadavcích pro přijetí, uplatnění absolventů v praxi nebo možnostech výjezdů na stáž do zahraničí. Poté, co se akce loni konala kvůli pandemii koronaviru pouze v online podobě, si letos zájemci o studium mohli vybrat, zda dají přednost klasickému kontaktnímu formátu, nebo zvolí online verzi. Zájemci měli možnost se z pohodlí domova seznámit se všemi podrobnostmi o studiu formou online prezentací. V průběhu živého vysílání pokládali zájemci své dotazy do chatu a v průběhu vysílání na ně získali od přednášejících odpověď. Diskutovat mohli živě také se studenty jednotlivých studijních programů v kombinované i prezenční formě. K dispozici bylo uchazečům na chatu také studijní oddělení, které poradilo s administrativním procesem přijímacího řízení. Záznam prezentací z online dne otevřených dveří bude již brzy k dispozici na webových stránkách školy a na YouTube. I nadále si na uvedené webové adrese zájemci mohou projít interaktivní virtuální prohlídku budovy nebo stáhnout e-book s užitečnými radami a tipy k přijímačkám.