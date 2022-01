VIDEO: Pohyblivý betlém? V Třešti žádný problém, řezbáři tu zvládnou ledacos

Čtenář reportér Čtenář

Když na betlémy, tak do Třeště. V Schumpeterově domě je k vidění stálá expozice betlémů, ve vánočně laděném duchu bylo možné ji zhlédnout do Tří králů. V tomto období se do Třeště vydala také Helena Pryclová, která nám zaslala snímky a video z třešťských betlémů. Betlémská cesta, která zve návštěvníky na betlémy do domácností, se letos kvůli pandemii nekoná.

Betlémy ve stálé expozici v Schumpeterově domě v Třešti. | Video: Helena Pryclová