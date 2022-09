Do Luhačovic vyrazil z obce plný autobus, dodávka a několik aut. V krajském kole obec zvítězila a na celostátní kolo vyrazila s opatrnými očekáváními. A nakonec z toho bylo druhé místo, těsně za Kostelní Lhotou ze Středočeského kraje. V hlasování veřejnosti Třeštice zvítězila. Na jarmarku v Luhačovicích mohli lidé ochutnat třeštický mošt a také třeba chléb se škvarkovou pomazánkou.

Vedení obce v čele s Martinem Kodysem přijela podpořit velká delegace. A byla nepřehlédnutelná. Po vyhlášení druhého místa začal dav skandovat známé: „Tak jsme druzí, no a co.“ Starosta nelenil a přidal se. Do očí se mu drali slzy dojetí z toho, co se svými lidmi dokázal. Cena veřejnosti už byla třešničkou na pověstném dortu.

„Díky obrovské podpoře ze všech světových stran jsme vyhráli cenu veřejnosti s náskokem tří tisíc hlasů. To se nedá popsat. Jako jediná obec vezeme dvě ceny. Protože jsme ještě druzí v České republice v soutěži Vesnice roku 2022. Nepopsatelný úspěch současných obyvatel, rodáků, kamarádů, našich předků a všech, kteří nám pomáhají a podporují nás,“ uvedl po vyhlášení starosta Martin Kodys.

Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 176 obcí, z toho 15 jich bylo z Kraje Vysočina. Třeštice, která soutěžila v republikovém kole s ostatními vítězi krajských kol, byla nejmenší obcí z hlediska počtu obyvatel, a přesto dosáhla na druhou nejlepší příčku.

Jana Kodysová

