V sobotu 4. července 2020 se na travnatém hřišti v Jeřišně uskutečnil 25. ročník turnaje v malé kopané pod názvem Viktoria cup - O pohár Svazku obcí Podoubraví. Účastníky turnaje od časného rána vítala sluncem zalitá obloha s příkladně nachystaným sportovním areálem a vyznačenými hřišti o rozměrech čtyřicet krát dvacet metrů. Přibližně polovina družstev byla na turnaji nováčky a do Jeřišna přijela z Hradce Králové, Humpolce, Třeště, Vlašimi a širokého okolí. Byla mile překvapena zázemím, organizací a se zájmem si prohlédla informační panely obcí Podoubraví.

V Jeřišně se uskutečnil turnaj v malé kopané | Foto: Dagmar Vaňková

Dvacet pět týmů bylo rozděleno po pěti mužstvech. Do vyřazovacích bojů postoupila dvě nejlepší družstva z každé skupiny a dva nejlepší týmy z třetích míst. V základních kolech bylo sehráno padesát utkání, a to třicáté bylo již třináctisté v historii Viktoria cupu. Bodláci ze Ždírce nan Doubravou v něm porazili SK Vilémov. Turnajový pavouk přivedl do finále „Pijeme furt!“ z Čáslavska a okolí proti Falkonu Jihlava. Ani prodloužení nerozhodlo o vítězi a tak jej musely určit pokutové kopy. V nich byli úspěšnější fotbalisté „Pijeme furt!“ a podařilo se jim obhájit loňský triumf. Souboj o třetí místo skončil také remízou a v následném penaltovém rozstřelu Sparta Youngś z Hradce Králové uspěla nad chotěbořskou „Z nouze cnost“. Nejlepším brankářem byl vyhlášen J. Strnad ze Sparty Youngś a hráčem L. Mrázek z týmu vítězů.