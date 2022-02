Lom dnes slouží hlavně pro rekreační koupání a potápění, které je možné pouze se souhlasem potápěčského spolku z Pelhřimova. Na jižní straně lomu je vybudovaná pláž, je zde stánek s občerstvením a mobilní toalety.

U Čenkova na Jihlavsku vznikl lom na rozmezí dvacátých a třicátých let minulého století. Počáteční ruční těžba byla postupně nahrazena strojní technologií. Protože svrchní vrstva horniny byla zvětralá, těžilo se jámovým způsobem do hloubky. Zdejší žula se používala ke stavebním účelům a zejména na výrobu dlažebních kostek. Těžba zde probíhala do počátku sedmdesátých let 20. století. Poslední větší odstřel se datuje roku 1969.

Zhruba po dvou letech stoupla hladina spodních vod natolik, že se začal využívat jako rekreační lokalita. Zejména místní se sem chodí koupat i slunit. Zatopená plocha má zhruba ledvinovitý tvar o ploše 1,56 hektarů. Hloubka zatopení dosahuje asi deset metrů. Pro celkově čistou vodu je i oblíbený mezi amatérskými potápěči. Kromě vodních živočichů se na dně mohou setkat i se zbytky technologie, která nebyla zcela odstraněna při rušení těžby.

Lom Borek najdete u vsi Borek mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Od druhé světové války až do roku 1992 se zde těžil serpentinit (hadec), což je hornina s vysokým obsahem hořčíku. Nyní je lom využíván jako výcvikové a rekreační středisko pro potápěče. Je zde zakázáno koupání a rybolov. Lom má rozlohu asi dva hektary. Maximální hloubka díky přírodnímu pramenu každým rokem o pár centimetrů vzroste a nyní je kolem pětatřiceti metrů.

V roce 2003 byl na dno umístěn kloubový autobus Ikarus, a kromě skel a motoru v hlubině stojí v původním stavu. Mezi další zajímavé podvodní atrakce patří i odstrojený vrak auta značky Wartburg a ponorka Stejskanik, což je vlastně bývalá cisterna. Na dně je umístěna i socha víly. Mimo to jsou k vidění okouni, perlíni, kapři, štiky různých velikostí, sumci, candáti a raci. Stěny lomu nejsou nijak zabezpečeny a hrozí jejich sesunuti, proto platí zákaz vstupu na okraje lomu.

Petr Žák, Jednou stopou Českem