Odsouzený je povinen vykonat uložený trest obecně prospěšné práce osobně, bezplatně a ve svém volném čase. To jsou slova, která slyší i nezletilý jedinec při soudním řízení, kdy mu byl udělen alternativní trest. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Vrakbar v Jihlavě umí zajistit výkon takového trestu. Co vše tu lidé musí dělat?

Odsouzení vykonávají různé práce. Od aktivit na zahradě až po uklízení záchodů. | Foto: se souhlasem Marka Mašáta

Obecně prospěšné práce jsou jedním z druhů alternativních trestů, který spočívá v možnosti „odpracovat si svůj trest“. Soud může tento trest pachateli uložit za spáchání nedbalostního či úmyslného trestného činu, za který zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let. Ukládá se v rozmezí od 50 do 300 hodin v závislosti na závažnosti trestného činu a osobě pachatele. Jak již z názvu alternativního trestu vyplývá, jeho základní podmínkou je obecná prospěšnost, jejíž smyslem je vytvoření nějakého užitečného výsledku, který má sloužit širšímu okruhu lidí.

Jak toho ale odsouzený dosáhne? K tomu slouží funkce probační a mediační služby, která mimo jiné organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativního trestu a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. A jak k této činnosti můžeme přispět my, NZDM Vrakbar Jihlava? Jako preventivní služba, která pomáhá mladým lidem mimo jiné i k tomu, aby byli schopni a ochotni se podílet na řešení svých nesnází a životních situací, jsme se v roce 2016 rozhodli, že ve spolupráci s Probační a mediační službou Jihlava zřídíme ve Vrakbaru místo pro odpracování obecně prospěšných prací lidem, kteří spadají do cílové skupiny. Jak tuto spolupráci vnímá pracovnice probační a mediační služby (PMS) Jihlava, Hana Kuklová? Na to jsme se zeptali v následujícím rozhovoru.

Jak vzpomínáte na den, kdy jsme za Vámi přišli s tím, že bychom zřídili místo pro odpracování alternativního trestu obecně prospěšné práce?

S Vrakbarem spolupracujeme již opravdu velmi dlouho. Kdy jsme spolupráci začali rozvíjet i v oblasti výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací (TO OPP) a výchovné povinnosti společensky prospěšných činností (SPČ). Nemohu tvrdit, že si vzpomínám na úplné začátky naší spolupráce, což však svědčí nejen o tom, že jsem sklerotická, ale především je to znakem toho, že spolupráce je opravdu dlouholetá. Vzhledem k tomu, že se již přes 20 let věnuji mladistvým klientům našeho střediska, a tudíž i zajištění místa pro možný výkon trestního opatření OPP, mohu říci, že najít organizaci, která by těmto našim klientům umožnila vykonat uložené trestní opatření nebo výchovné opatření společensky prospěšnou činnost, byl a stále je téměř nadlidský výkon. Proto jsem byla zcela jistě velmi ráda a tato radost mi vydržela až do současné doby, za to, že naši mladí klienti mohou vykonávat svůj trest u organizace, kterou ve většině případů dobře znají a ve spolupráci s lidmi, které znají. Jsem přesvědčená, že se jim tak zvyšují šance na to, aby uložený trest úspěšně zvládli. Myslím si, že je pro mladé klienty také dobré, když mají možnost si s pracovníky Vrakbaru také popovídat, pořešit s nimi problémy, které mohou mít. Já při zajištění výkonu OPP spíše zajišťuji formální dozor a v kontaktu s mladistvými tolik nejsem.

Co byste řekla o naší spolupráci? Utkvělo Vám něco v paměti (zajímavost, vtipný příběh atp.)?

Spolupráce Probační a mediační služby (tady především moje) s Vrakbarem je moc dobrá. Vždy, když mám mladistvého klienta s uloženým trestním opatření OPP nebo výchovnou povinností vykonat SPČ, obracím se primárně na Vrakbar a musím přiznat, že mi vždy spadne kámen ze srdce, když se domluvíme a mladistvý může pracovat ve Vrakbaru. Oceňuji, že jste důslední, klienti si musí uložené hodiny opravdu odpracovat, nemají žádné úlevy a dbáte, aby dodržovali stanovená pravidla a podmínky výkonu trestu. S Vrakbarem za ty roky spolupráce prošlo poměrně hodně mladistvých klientů. S některými byla spolupráce zcela bezproblémová, u některých vyžadovalo dokončení uložených hodin spoustu trpělivosti a nadhledu.

Jak NZDM Vrakbar Jihlava (jako službu pro mladé lidi) vnímáte? Co se Vám na ni líbí/nelíbí?

Vrakbar vnímám od počátku jeho vzniku jako velmi potřebnou a funkční organizaci. Musím říci, že jsem byla před mnoha a mnoha lety u toho, kdy Vrakbar a K-centrum v Jihlavě vznikalo. V té době jsem jako okresní protidrogový koordinátor pomáhala tehdejšímu řediteli jihlavské charity Ing. Švíkovi získat finanční prostředky a podporu pro vznik těchto zařízení. Od této doby je Vrakbar tak trošku mojí srdeční záležitostí a jsem hrdá na to, že jsem svým malým dílem přispěla před mnoha lety k tomu, že vznikl. Jsem přesvědčená, že tam vždy pracovali a pracují lidé, kteří mají svoji práci rádi a mají dovednosti se svým klientům přiblížit, oslovit se a případně jim pomoci. Líbí se mi, že Vrakbar je otevřený pro všechny bez rozdílu. Že se dbá na dodržování pravidel a slušného chování, a že se jeho nabídka neustrnula, ale stále se vymýšlí aktivity, které odpovídají aktuálním zájmům mladých lidí.

Spolupráci s Probační a mediační službou Jihlava vnímáme velice kladně. Komunikace mezi námi funguje na jedničku, a to i díky tomu, že máme společný cíl – zajistit odpracování uloženého alternativního trestu u mladistvého. V NZDM Vrakbar Jihlava si uvědomujeme, že je to trest, a tak k tomu i přistupujeme. Mladistvý, který si u nás uložený trest odpracovává, plní zadané úkoly, které jsou například: úklid prostranství před NZDM (listí, sníh, odpadky atd.); odstraňování barev z parapetů, zábradlí a jejich nový nátěr; úklid vnitřních prostor NZDM (WC, chodby, jednotlivé místnosti). Vedeme mladého člověka k tomu, aby se zamyslel nad svými činy a uvědomil si i jejich následky. Nicméně odsouzený pro nás není jen někdo, kdo je teď povinen si odpracovat soudem uložený trest, ale osoba, která možná ve své situaci potřebuje najít nový směr a vyšlápnout si novou životní cestu, která bude bezpečnější pro něj i jeho okolí. A ačkoli je to někdy náročné, setkáváme se s odmítáním, nízkou motivací či vůlí u mladého klienta, tak se nevzdáváme a snažíme se společně najít možnosti pro kvalitnější život.