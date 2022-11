Vrakbar Jihlava slaví pětadvacet let. S přáním přišli i bývalí kolegové

Jak to všechno začalo a kde se vzal tajemný název? Zkratka Vrakbar se nese v povědomí dětí, mladých lidí, pedagogů, odborné či laické veřejnosti již dlouhou řádku let. Letopočet 2022 je pro Vrakbar výjimečný a vlastně jubilejní! Vrakbar totiž slaví čtvrt století. Prvních 25 let obnáší v životě člověka mnoho převratných událostí, od zrození až ke zralé dospělosti. A stejně tomu bylo i s Vrakbarem. Pojďme si jeho dosavadní cestu připomenout.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vrakbar Jihlava slaví 25 let. | Foto: se souhlasem Oblastní charity Jihlava

Název Vrakbar je historicky spjatý s mnoha aktivitami. Centrum prevence – klub Vrakbar bylo založeno roku 1997 jako jeden z projektů Oblastní Charity Jihlava. Do konce roku 2007 fungovalo jako jedno zařízení, které svou činnost zaměřovalo na tři hlavní oblasti: dopolední Programy primární prevence pro školní kolektivy, odpolední Nízkoprahový klub pro mládež a terénní práci. Tyto služby doplňovaly ještě pravidelné akce pro veřejnost, třeba čtvrteční cestovatelské besedy nebo páteční koncerty jihlavských hudebních skupin. Počátky Vrakbaru jsou spjaty s osobnostmi jako je Olga Škvařilová, Martina Přibylová, Milan Řezníček, Predrag Djuronič či Simona Havlová. Šíře aktivit byla opravdu veliká a náplň práce velmi různorodá. Pracovníci Vrakbaru byli současně lektory primární prevence, sociálními pracovníky v nízkoprahovém klubu a organizátory kulturních akcí. Jihlavané darovali v supermarketu na Okružní ulici přes tunu potravin a drogerie Vlivem legislativních změn došlo od roku 2008 k úplnému oddělení jednotlivých činností. Vedle sebe začaly fungovat dva projekty, oddělené personálně i ekonomicky – CPP Vrakbar a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava. Společně užívaná tradiční zkratka Vrakbar však často způsobovala zaměňování obou služeb, proto od června 2022 užívá Centrum primární prevence DOK Jihlava. A co přejí Vrakbaru k významnému jubileu bývalí kolegové? Zdroj: Youtube Zdroj: Youtube Zdroj: Youtube Co říct závěrem? Rok, se s rokem sešel, přibylo pár vrásek od smíchu i od starostí o zajištění chodu služeb. Úspěšně jsme prošli pubertou a letos tak můžeme zapálit už 25 svíček při oslavě narozenin. A co si přát při sfouknutí? Ještě minimálně tak dvojnásobnou dobu působení NZDM Vrakbar a Centra primární prevence DOK v Jihlavě, nový vítr do plachet a s ním i svěží začátky a plány plné nových věcí. Zdroj: Youtube Kolektiv CPP DOK a NZDM Vrakbar Marek Mašát, koordinátor propagace Oblastní charity Jihlava