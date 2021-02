Výtvarník a všeuměl František Vacek se narodil 21. ledna 1941 v rodině obchodníka Františka Vacka na Zápeklí. Od roku 1947 Vackovi bydleli v tzv. „Bakalářském domě“ na Husově náměstí, později se přestěhoval zpět, kde v ulici Na Pěšince žije s rodinou dodnes.

Všeuměl František Vacek z Polné slaví osmdesát let. Foto: Martin Vacek | Foto: Martin Vacek

V Polné vy­cho­dil v roce 1955 základní školu a ve žďárském Žďasu se v roce 1959 vyučil formí­řem-slévačem. Základní vojenskou službu vykonával u průzkumného pluku čs. armády v Mladé u Nymburka jako mechanik pro fotovybavení le­tectva. V letech 1961-1967 dojížděl z Polné do Žďáru nad Sá­zavou, kde pra­coval ve svém oboru ve Žďasu. Od roku 1967 až do odchodu do důchodu v roce 1999 pracoval jako zámečník v dílně Okresního průmyslo­vého podniku v Polné (od roku 1991 pod firmou Zámečnictví Čapek).