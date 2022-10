Stejně jako Radka Srpová, která s rodinou vyrazila na výlov z Jihlavska. Překvapilo ji, že i když se slavnostní výlov koná po celý víkend už od pátku, davy lidí proudily i během neděle neustále tam a zpátky. Výlov začíná už brzy ráno, kdy rybáři zatahují ryby do sítí. Výlov Rožmberka je vždy obrovskou rybářskou událostí, svou rozlohou na 647 hektarech je největším rybníkem u nás. V posledních dvou letech lidé o tuto podívanou kvůli koronaviru přišli, o to více si to užili nyní.