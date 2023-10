Kdo šel koncem minulého týdne večer kolem Mariánského sloupu na horním Masarykově náměstí, tak se mohl přidat do průvodu tzv. „švihlé“ chůze. Ten byl součástí vernisáže již 16. ročníku výstavy jihlavského spolku Ji.na.k, která bude až do 3. listopadu v domě na Komenského 20.

Pochod švihlé chůze v Jihlavě. Zahájil výstavu více než čtyřiceti umělců. | Foto: se souhlasem Města Jihlava

Díla více než 40 známých i začínajících umělců nejen z Vysočiny, ale také z Prahy, Brna a dalších měst, zaplnily od půdy po sklep dům na Komenského 20. Najdete zde fotografie jihlavské umělkyně Evy Bystrianské, kovové plastiky Leopodla Habermanna, ale také výtvarné práce studentů jihlavského gymnázia, průmyslovky v Heleníně a dalších začínajících umělců.

Vernisáž výstavy nazvané Ji.na.kUM zahájila za doprovodu trombónu tzv. „švihlá“ chůze – tedy styl chůze z kultovního britského seriálu Monty Python, který se vyznačuje zejména tím, že se nejde tak, jako je člověku standardně přirozené, tedy nepravidelné střídání nohou, chůze bokem či zády vpřed, rychlé cupitání nebo naopak dlouhé pomalé kroky. Fantazii se meze nekladou.

Slzy dojetí i radost. Vzpomínkový pochod v Telči zavedl do orlovny na koncert

„Dnešní doba se řídí spoustou pravidel a každý se tak trochu vypořádává se stereotypem všedních dní. Proto jsme se rozhodli vernisáž zahájit „švihlou“ chůzí, která zpestří alespoň ten jeden dnešní večer a zároveň zahájí tuto výstavu, která je také spíš takovým kontrolovaným chaosem,“ uvedl při zahájení vernisáže Lukáš Černý ze spolku Ji.na.k.

Vernisáž doprovodilo hudební vystoupení mladé cimbalistky Frídy Oratorové, autorská čtení několika členů spolku a poté se zúčastnění přesunuli do Divadelního klubu Horáckého divadla Jihlava, kde vystoupila kapela Microjazz JH. Výstava bude v domě Komenského 20 až do 3. listopadu a je přístupná každý den od 15.30 do 18 hodin. Završí ji 29. října autorské čtení básnířky, fotografky, bloggerky a překladatelky Lenky Faltejskové, které hudebně doprovodí Matěj Hájek.

Úspěšní tanečníci z jihlavského klubu Chrisstar. Ze soutěží vozí cenné medaile

Výstava byla podpořena statutárním městem Jihlavou z dotačního programu Podpora malých kulturních projektů, a to částkou 30 tisíc korun.