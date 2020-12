Celý rok 2020 je ve všech směrech tak trochu jiný. Tato nechtěná „onakost“ se dotkla i mobilního hospice Sdílení o.p.s, kterému Česká pošta z kapacitních důvodů nemohla zajistit roznos tradičních předvánočních letáků v Telči a přilehlých vesnicích. Tak co s tím?

Dobrovolníci pomáhali s roznosem letáků | Foto: Milena Kopečná / Sdílení o.p.s.

Již několik let pracuji pro telčské Sdílení jako dobrovolnice, pomáhám především s fundraisingem a organizací akcí pro veřejnost a pozůstalé. Doba kovidová nám bohužel neumožnila žádnou z tradičních podzimních a adventních akcí uspořádat. Za dané situace se ale přímo nabízela příležitost přijít za našimi podporovateli a širokou veřejností s akcí zcela novou, která by jim umožnila aktivně a prospěšně se zapojit a do slova a do písmene nám vytrhnout trn z paty.