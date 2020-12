Soutěž se uskuteční na sociálních sítích města, nejúspěšnější příspěvky zveřejníme také v novoročním vydání magazínu Ježkovy oči.

Jihlava reaguje na současnou situaci, která si vyžádala zrušení všech kulturních akcí. Vyhlásilo soutěž, při které vyzývá Jihlavany, aby nazdobili své domy, balkony, zahrady či předzahrádky vánoční výzdobou, třeba podobně jako loni na ulici Leoše Janáčka. Soutěžící mohou vyhrát hlavní cenu v podobě exkluzivní limitované edice jihlavských batohů a navíc všem Jihlavanům nadělí krásně ozdobené město vyzývající k Vánočnímu putování.

Na Masarykově náměstí bude o letošních Vánocích chybět kluziště i kulturní program. Přestože se veškerý společenský život zastavil, atmosféru Vánoc si můžeme ve městě vytvořit vlastními silami – stačí se zapojit do tvůrčí fotografické soutěže Vánoční putování a ještě k tomu vyhrát spousty cen.

Soutěž bude probíhat na facebookovém profilu Město Jihlava dvakrát týdně od 28. listopadu až do vánočních svátků. Vždy každou sobotu a středu bude na zmíněné stránce zveřejněn soutěžní příspěvek s aktuální výhrou, do jehož komentářů budou soutěžící moci zveřejňovat fotografie své výzdoby a zapojit se tak do soutěže.

Každé kolo vyhraje ten, kdo bude mít nejvíce označení „To se mi líbí“. V dalším kole budou hlasující na sociálních sítích vybírat jednu nejkrásnější výzdobu z předchozích výherních. Pravidla soutěže společně s fotogalerií zaslaných obrázků najdete na visitjihlava.eu v rubrice Vánoční putování.

„Už se těším, až se projdu po městě a pocítím díky soutěži tu pravou vánoční atmosféru. Pouze prosíme všechny zúčastněné, aby neničili cizí majetek a byli ohleduplní ke svým sousedům. Společně to zvládneme a společně bychom si ty Vánoce mohli i v této době udělat opravdu krásné,“ vyjádřila primátorka města Karolína Koubová.

