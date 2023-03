Vzhůru do oblak. Meteorologická stanice v Kostelní Myslové otevírá dveře lidem

Profesionální meteorologické stanice a observatoře se otevírají veřejnosti. Tentokrát s tématem Poznej oblaky. Na Vysočině se lidé mohou v sobotu 25. března podívat do observatoří v Dukovanech na Třebíčsku nebo v Košeticích na Pelhřimovsku. Na meteorologickou stanici se zájemci mohou vydat do Kostelní Myslové u Telče nebo do Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Ústavy se otevírají v devět ráno a zavírají ve dvě odpoledne.

Den otevřených dveří na meteorologické stanici v Kostelní Myslové. | Foto: Markéta Jelínková

Odborný zaměstnanec provede pracovištěm, seznámí s přístroji na meteorologické zahrádce přes automatické přístroje na měření například teploty a vlhkosti vzduchu, rychlosti a směru větru, srážek, slunečního svitu až po klasické meteorologické přístroje a zařízení. Objasní lidem proč a jak se měří, pozoruje a co se s naměřenými a napozorovanými daty děje dále a jak se zpracovávají. Tipy na víkend na Jihlavsku. V Jihlavě ochutnají nejlepší česká a moravská vína KOŠETICE: Prohlídky jsou v hodinových intervalech, začínají vždy deset minut po celé hodině. První je v 9.10 a poslední v 13.10 KOSTELNÍ MYSLOVÁ: Prohlídky jsou v hodinových intervalech, začínají vždy pět minut po celé hodině. První je v 9.05, poslední ve 13.05 hodin.