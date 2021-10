Vzhůru k výškám. Do Jihlavy dorazí popová diva Helena Vondráčková

Fanoušci Heleny Vondráčkové se konečně dočkají. Pandemie koronaviru několikrát odložila dlouho připravované tour slavné české zpěvačky. Ale teď už to vyjde a diváci se mohou těšit na nadcházející víkend. V jihlavské DKO vystoupí diva tuzemské populární hudby Helena Vondráčková za doprovodu Charlie Bandu v sobotu 2. října od 19 hodin. Vstupenky na koncert jsou stále k dostání. Mrkněte do fotogalerie nanedávný koncert v Klatovech, vypadá to, že zpěvačka vůbec nestárne.

Helena Vondráčková na své Vzhůru k výškám tour | Foto: Deník/Daniela Loudová