Vzpomínkové setkání vypravilo na cestu v parku Gustava Mahlera desítky lodiček

Široká veřejnost se mohla na konci května zapojit do vzpomínkového setkání v Jihlavě s koncertem Epydemye. Akci uspořádala Bárka - domácí hospic. V parku Gustava Mahlera v Jihlavě se při začátku akce v pět odpoledne sešla více než stovka lidí a do vzpomínkového aktu se počet ještě navýšil. Do závěrečného rituálu, kdy lidé zapalovali svíčky ve tvaru papírových lodiček a posílali je na hladinu umělého jezírka, se zapojili jak členové rodin klientů Bárky, tak příchozí.

Vzpomínkové setkání vypravilo na cestu v parku desítky lodiček. | Foto: se souhlasem Marka Mašáta

Bárka domácí hospic se stará o nevyléčitelně nemocné. Pečovatelky, zdravotní sestry, lékaři, ale i psycholog a duchovní se věnují i rodinám klientů a Vzpomínkové setkání bylo jednou z aktivit, která může pomoci s vyrovnáním se ztrátou blízké osoby. V úvodu akce vedoucí služby Markéta Brestovská poděkovala za důvěru a vysvětlila důvody a nastavení setkání. Více jak hodinový koncert Epydemye se neobešel bez několika přídavků a následně přešli všichni tři členové na mostek nad jezírkem a akusticky doprovodili vzpomínání účastníků a zapalování svíček. „Odcházení není nikdy jednoduché a rána v člověku je veliká. Cítíme odpovědnost i za blízké a opuštěné a snažíme se i touto formou jim pomoci. Moc si vážíme toho, že přišli, že jejich důvěra v naše konání trvá,“ komentovala velkou účast Markéta Brestovská. Burácení motorových pil. V amfiteátru se mezi kapkami piva utkali dřevorubci Lucie, zpěvačka a hráčka na basu Epydemye, už před akcí pospala své setkání se smrtí velice osobitě: „Měla jsem husí kůži, když to někdo jen vyslovil. Vyhýbala jsem se jakékoli myšlence na ní. Ty pocity úzkosti jsem prostě nemohla unést. Před čtyřmi roky jsme se potkaly osobně. Když truchlení vystřídal pocit smíření, začala jsem ji vnímat jinak. Pozvala jsem ji opatrně do svého života, podala jí ruku. Už ji nešlo dál ignorovat. Nezasloužila si to. Od té doby jdeme spolu. Nazvat ji přítelkyní je asi silné slovo. Je to spíš jakési výhodné partnerství. Protože, když máte každý den po svém boku Smrt, žijete jinak. Máte víc odvahy žít po svém, vidět věci z nadhledu a milujete každý den, jako by měl být poslední.“ Děkujeme všem, kteří za námi přišli a skupině Epydemye za podporu a vystoupení. Autor: Petr Palovčík a Markéta Brestovská