Čtyři projekty z Kraje Vysočina byly vybrány v prvním ze tří grantových kol Fondu Kaufland. Napříč celou republikou bylo schváleno osmdesát grantů v celkové hodnotě přes tři miliony korun. Fond vznikl v prosinci loňského roku jako součást veřejné sbírky Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu. Při loňské vánoční sbírce do něj zákazníci řetězce obchodních domů vybrali přes devět milionů korun, které pak Fond dorovnal na rovných deset milionů.

Světluška a Fond pomáhají | Foto: Archiv

Světluška získala ve společnosti silného partnera, díky kterému letos rozdělí největší částku za osmnáct let své existence. V rámci prvního kola grantového řízení komise složená ze zástupců Nadačního fondu Českého rozhlasu, Fondu a odborníků z oblasti služeb pro těžce zrakově postižené schválila devětačtyřicet žádostí jednotlivců v celkové hodnotě 1 079 605 korun a jednatřicet žádostí od organizací za 1 872 035 korun. Podporu z grantového řízení Fondu mohou celoročně získat přímo těžce zrakově postižení a dále organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo kombinovaným zrakovým postižením v oblastech, které pokrývají potřeby zrakově postižených ve všech věkových skupinách a v celé řadě životních situací. Nejčastěji osobní asistence a odlehčovací služby, průvodcovské služby, nákup kompenzačních pomůcek a příspěvky na vzdělávání i volnočasové aktivity. Předkládání žádostí druhého kola je již uzavřené a udělené granty budou vyhlášeny koncem června. Do třetího kola se mohou žadatelé hlásit do 26. října 2020.