Z malých táborníků budoucí zaměstnanci elektrárny Dukovany? Kdo ví…

Čtenář reportér





Zastavit stroje a vyhlásit závodní dovolenou, to je jedna z věcí, která v rámci provozu Jaderné elektrárny Dukovany nepřipadá v úvahu. Její nepřetržitý provoz je nutný pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek i v letních měsících, během kterých si většina zaměstnanců vybírá zaslouženo dovolenou. Proto energetici pro děti svých zaměstnanců už popáté uspořádali příměstské tábory pod chladicími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany. Letos to byly dva týdenní turnusy, kterých se zúčastnilo přes čtyřicet dětí ve věku od šesti do dvanácti let.

Táborníci EDU 2021 | Foto: se souhlasem JE Dukovany