Chodíte rádi na vycházky do přírody? Na prázdninovém výletě se můžete vypravit třeba do Podyjí. Víte, jaké zajímavé živočichy tam můžete vidět a slyšet? A povedl se vám nějaký pěkný fotografický úlovek? Podělte se o své obrázky a zážitky.

Dudek chocholatý je na jaře a létě k vidění v Podyjí. | Foto: Martin Pelánek

I když má sice neobvyklý ale trochu monotonií hlas, vzhledem to je exotický pták. Dudek chocholatý počátkem července vyvádí své letošní mladé z hnízdních dutin. V Podyjí pravidelně hnízdí až dvanáct párů. Oblíbili si především havranické a popické vřesoviště. U nás ho můžete zastihnout až do konce srpna. Dudek se totiž na zimu přesouvá na jih. Do Národního parku Podyjí se opět vrátí v dubnu. A co vy? Už jste ho letos viděli?