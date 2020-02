Na začátku roku jsme vyhledávali lidi v nouzových a nepříznivých životních situacích, sociálně znevýhodněné a další potenciální klienty, které bychom mohli podpořit v řešení jejich potíží. Díky pomoci pracovníků sociálního odboru Městského úřadu Telč, Úřadu práce Telč, obcí, spolupracujících organizací a lidí, kteří s naším projektem sympatizují, jsme navázali kontakt s devětašedesáti potřebnými v obtížných životních situacích. Z toho jsme dvaapadesáti lidem poskytli krátkodobou podporu a sedmnácti lidem pomáháme dlouhodobě.

Naším cílem je pomoci lidem, pro které není dostupná žádná jiná forma pomoci. V mnoha případech se jedná o zprostředkování návazné služby, kdy je nutné překonat bariéry zabraňující využití již existujících služeb. Nabízíme pomoc právníka a psychoterapeutky. Poskytujeme materiální pomoc – potraviny, hygienické potřeby nebo ošacení. Pomáháme se zprostředkováním vybavení domácnosti (kamna, pračka, sporák, drobné domácí vybavení a podobně).

V případě zájmu poskytneme i duchovní pomoc ve spolupráci s duchovním. Pracujeme v terénu, za klienty dojíždíme do jejich domácností. Snažíme se je podporovat v jejich samostatnosti, aby si dokázali co nejvíce pomoci sami, nebo za podpory jejich přirozeného prostředí. Veškeré formy naší práce jsou zdarma. Naším hlavním cílem je nabídnout pomoc každému, kdo by se ocitnul na okraji společnosti nebo prostě zůstal sám na světě. Tímto chceme velmi poděkovat všem, kteří nám v tomto úsilí pomáhají, jak praktickou pomocí, tak darováním potřebných věcí.

Jan Vraspír