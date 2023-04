Náš mozek. V rámci týdne mozku se žáci jihlavské základní školy Jungmannova rozhodli tento náš veledůležitý řídící orgán prozkoumat a taky trochu pozlobit. Nejprve zhlédli krátký dokument o mozku, jak to tam všechno funguje a jak nám rozesílá pokyny. Poté si zahráli na neurony a různými dráhami si předávali informace a sledovali, kterému družstvu spoje fungují rychleji.

Co dokáže mozek, testovali žáci na jihlavské základní škole. | Foto: Ivana Málková

Taky jsme si vyzkoušeli, že mozek vidí, i když máme zavřené oči a že i rukama se dá číst. Na zajímavém videu jsme si dokázali, že náš mozek umí nevidět věci, které nepotřebuje a že se zaměřuje na to, co považuje za podstatné. Toho, že během filmečku po jevišti proběhla gorila, jsme si všimli všichni, ale že se mezi tím změnila barva opony a odešla jedna postava, to už nám uniklo. Mozek zkrátka vybral za nás. Co náš mozek dokáže nebo ne, jsme testovali dál. Zkuste pravou nohou v koleni kroužit směrem doprava a na tabuli zároveň psát číslici 6. Je to nemožné, noha vždycky změní směr. Naši centrálu jsme také potrápili několika logickými hádankami. Nechybělo také něco málo optických klamů. Nakonec jsme si vyhledali na internetu, co který mozkový lalok má na starosti a vytvořili jsme velkou mozkovou mapu.

Žáci inovativní třídy Základní školy Jihlava, Jungmannova 6

Učitelky Alena Veliká, Kateřina Huková

Asistentka pedagoga Petra Fialová

Ředitelka školy Ivana Málková