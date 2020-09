Zahradu jsem zdědila po svojí babičce, která se o ní roky s láskou starala. Milovala růže, pivoňky, floxy.....petrklíče, narcisky. Pěstovala brambory, zeleninu a spoustu dalšího.

Zahrada paní Zelingerové | Foto: Petra Zelingerová



Při práci na poli byla zahrada vždycky pečlivě upravená a vyplená, všechno tu kvetlo. Babička už tu bohužel skoro dvacet let není mezi námi, ale její zahrada tu zůstala. Teď se o ní starám já, myslím, že by byla babička spokojená.

Všechno tu kvete, po celý rok je tu záplava květů, keřů a bylinek. Jsem na zahradě každý den, dělá mi to radost a baví mě to. Zahrada je nikdy nekončící práce, ale i zábava a radost.