Zajíci v nadživotní velikosti. Oblíbené místo v Jihlavě ožilo Velikonocemi

Lidé, kteří prochází ulicí Leoše Janáčka v Jihlavě, se mohou kochat barevnou velikonoční výzdobou. Od 1. dubna je lokalita Palouček opět součástí Velikonočního putování po Jihlavě. To potrvá až do 30. dubna. Podívejte se, jak to tam vypadá.

Ulice Leoše Janáčka v Jihlavě opět ožila velikonoční výzdobou. | Foto: Milan Řezníček

Sousedské tvoření v ulici Leoše Janáčka je pověstné. Lidé kolem Milana Řezníčka několikrát do roka vytváří tematickou výzdobu před bytovými domy. V letošním roce se lidé mohou těšit nejen na obří zajíce, ale i na další zvířátka. Nechybí ovečky, kačenky, kuřátka, prasátko nebo husy. A také obří vejce, ve kterém se lidé mohou vyfotit.