Bezmála padesátka sportovních nadšenců se v sobotu zúčastnila Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na rehabilitace.

Lidé v Jihlavě podpořili nemocné s roztroušenou sklerózou maratonem. | Foto: se souhlasem Vojtěcha Šprdlíka

Jejich zapojením do společných fitness lekcí organizátoři akce upozornili na problémy pacientů s tímto onemocněním a zároveň je také podpořili v pohybu, který je pro ně důležitý.

Lidé s roztroušenou sklerózou a jejich blízcí si tradičně zacvičili ve fitness centru Fitpeople Bedřichov v Jihlavě, kde se zapotili při jedné z devíti hodinových lekcí na karimatkách i při kruhovém tréninku. „Pravidelný pohyb a udržování kondice je jeden ze základních pilířů léčby roztroušené sklerózy a je to jedna z mála věcí, kterou mohou pacienti udělat sami. Máme sice řadu účinných léků, ale kombinace s pravidelným pohybem je velice důležitá. Proto jsou akce jako MaRS dobrou propagací toho, že na pohyb by pacienti měli dbát,“ vysvětluje neurolog Radek Ampapa, vedoucí lékař MS centra při Neurologickém oddělení Nemocnice Jihlava.

Zajíci v nadživotní velikosti. Podívejte se, co vystavili v Polné

Maratonu se vždy účastní lidé všech věkových kategorií, od dětí po seniory. „Pacienti a jejich blízcí a známí si mohli vyzkoušet různé druhy pohybu, vybrat si, co jim vyhovuje a co zvládnou. To je snad nyní namotivuje k pravidelnému pohybu a cvičení doma,“ říká Jitka Večeřová z organizace ROSKA Jihlava, která spolu s Nadačním fondem IMPULS celou akci pořádala. Podle ní je také důležité, že díky akci široká veřejnost vidí pacienty jako aktivní lidi, kteří své nemoci nepodléhají. Pro úspěšnou léčbu RS je totiž pohyb nezbytný.

„Díky němu se pacienti udržují v dobré kondici a tělo jim slouží mnohem lépe. Navíc se ukázalo, že úspěch biologické léčby, kterou pacienti s RS často podstupují, je výrazně vyšší u těch, kteří se pravidelně hýbou,“ vysvětluje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS. Její slova potvrzuje i motto sportovního maratonu: „Vítězem MaRSu je každý, kdo vezme život do vlastních rukou.“ Peníze vybrané z dobrovolného vstupného poputují na rehabilitační pobyty, které tvoří u léčby roztroušené sklerózy nejnákladnější položku. Letošní MaRS byl již 13. v pořadí a probíhal v celé České republice. Kromě Jihlavy se cvičilo například i v Praze nebo Českých Budějovicích. Celkem se zapojilo bezmála 30 míst po celé zemi.

Vojtěch Šprdlík

Vražda pětiměsíčního chlapečka v Jihlavě. Pachatelku nechal soud na svobodě