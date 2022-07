Zámecký park ve Světlé se převléká do festivalového

Po koronavirové pauze se do Světlé nad Sázavou vrací populární hudební festival. Od 21. do 23. července tu vypukne multižánrový festival Sázavafest 2022. Již dvacet let pravidelně nabízí to nejlepší z domácí scény, představuje vybrané zajímavé zahraniční interprety, ale dává prostor i zajímavým mladým kapelám a projektům.

Přípravy na festival ve Světlé | Foto: jiv