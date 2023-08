Skákat jako tarzan, zdolávat překážky, tahat těžká břemena nebo pádlovat ve vodě. To všechno čekalo na závodníky, kteří si nenechali ujít závod Plovárna Race v Sedlejově. Druhý ročník akce se uskutečnil v sobotu 19. srpna. Podívejte se na super fotky Elišky Kadlecové a skvělé video z dronu se svolením organizátorů.

Plovárna Race 2023 | Video: poskytli organizátoři závodu

Našeho závodu se letos zúčastnilo osmatřicet mužů, dvanáct žen, tři děti a jedna štafeta. V mužské kategorii to bylo letos opravdu těsné. Absolutním vítězem se stal Lukáš Bouší, který zopakoval loňské prvenství. Dosáhl času 3:00:09 a vyhrál o pouhou vteřinu a půl před Jiřím Tomandlem, který byl také pouze vteřinu a půl před Antonínem Sadilem.

I v kategorii ženy byly k vidění nádherné a rychlé časy. První Aneta Benešová by se svým časem 3:09:49 zařadila v mužích na desáté místo a nechala jich tak osmadvacet za sebou. Druhé místo brala Adéla Lupačová a třetí Anežka Langhammerová.

Velké uznání poté patří našim třem hrdinům v kategorii do čtrnácti let. Vítězem se stal s velikým náskokem Ondra Lupač, který by také "přejel" většinu startovního pole dospělých. Jeho čas byl 3:09:31. Druhé místo patří Vašku Ondráčkovi a třetí Jiřímu Noskovi.

Jiří Nerad, organizátor Plovárna Race