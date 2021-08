„S přítelkyní Sandrou se swingu věnujeme, a protože jsem ve Žďáře aktivní a pořádáme nejrůznější akce, napadlo nás přivést swing na Vysočinu, oslovit známé swingaře, přitáhnout kohokoli, kdo rád tančí, nebo by s tím rád začal, a uspořádat festival v barokních prostorech žďárského zámku,“ prozradil Jan Šedo ze spolku Pojďme dělat město.

Festival se odehraje v zámeckých prostorech

Když jsme začali uvažovat o tom, že festival uspořádáme ve Žďáře, líbila se nám myšlenka využít prostory zámku. Jeho majitelka hraběnka Marie Kinsky je známá popularizátorka současného tance, každoročně na zámku organizuje mezinárodní festival KoresponDance. „Když jsme spolu mluvili, paní hraběnka okamžitě navrhla, že by bylo skvělé uspořádat swingový festival na zámku,“ pochvaloval si jeden ze spoluorganizátorů, swingový tanečník Petr Zavadil, který tančí už pět let.

Lekce povedou mezinárodně známí lektoři

Do Žďáru přijedou profesionální lektoři Jana Měchurová a Štěpán Jordánek, známí nejen v Česku, ale také na mezinárodní scéně, kteří v sobotu 18. září v průběhu odpoledne postupně povedou 90minutové lekce pro začátečníky, pokročilé a také zkušené swingaře. Sobota plná pohybu vyvrcholí od 19.00 hodin večerní tančírnou s mezi swingaři známou kapelou AppenDixie z Prahy, které vystupuje i na festivalech v Německu a Polsku.

„Pokud slyšíte o swingu jako tanečním stylu poprvé, vůbec neváhejte a přihlaste se. Swing je oproti standardním tancům velmi jednoduchý. Jakmile se naučíte základní kroky, okamžitě můžete jít na tančírnu. Vlastně jde jen o to do rytmu se houpat – swing = z angličtiny houpačka – improvizovaně tančit do rytmu,“ vysvětluje Sandra Holáková s tím, že jde o příležitost pobavit se, vyzkoušet si něco nového, uvolnit se a seznámit se s novými lidmi. Komunita kolem swingu je totiž velmi přátelská a otevřená.



„Kdo si rád poslechne jazz nebo by jen rád viděl profesionální nebo zkušené swingové tanečníky v akci, je na sobotní tančírnu na žďárském zámku samozřejmě také vítán. Navíc swingu se věnují lidé napříč generacemi, od těch nejmladších až například po sedmdesátileté nadšence, takže hranice rozhodně neklademe,“ doplnil Petr Zavadil.

Swingové tančírny by se mohly ve Žďáře opakovat

Swing je kreativní a muzikální tanec postavený na párové improvizaci. V posledních letech, před koronavirovou pandemií, jeho popularita silně roste. Tančí se ve většině větších evropských měst, u nás například v Praze, Brně, Ostravě, ale i v Pardubicích, Opavě nebo Valašském Meziříčí. Nejznámějším swingovým tancem je Lindy hop. K tanci jsou nejvhodnější plátěné tenisky s nižší podrážkou, tanečníci se oblékají neformálně, ležérně, aby se cítili dobře. Organizátoři žďárského festivalu chtějí se swingem ve městě pokračovat. Plánují další menší workshopy s následnou tančírnou v některé ze žďárských kaváren, takže pokud zájemce swing chytí, bude možnost v něm ve Žďáře pokračovat. „Je to příležitost začít v postcovidové době něco nového, poznat nové lidi nebo oživit vztah, který mohl v této náročné době trochu stagnovat,“ zve především Žďáráky Jan Šedo.

Pokud se na webu - zde zaregistrujete do konce července, využijete zvýhodněnou cenu kurzovného. Další informace včetně detailního programu festivalu najdete nejen na webu, ale také na FB @swinguzdar. První swingový festival na Vysočině získal podporu od města Žďár nad Sázavou z dotačního programu Kultura 2021.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Swingu Zdar