Ze dřeva i z dětské stavebnice. Vydejte se podívat na výstavu betlémů

Kaple svaté Barbory ve Žďáře nad Sázavou i letos ukrývá sváteční poklad - výstavu nejrůznějších betlémů. Najdete mezi nimi scenérie narození Ježíška ze dřeva, papíru a třeba i dětské stavebnice. Podívejte do galerie a pokud Vás naláká, můžete se do kaple vydat denně od devíti ráno do pěti hodin odpoledne až do Nového roku. Vstupné je dobrovolné. Za možnost zveřejnění fotografií děkujeme Koruně Vysočiny.

V kapli svaté Barbory ve Žďáře nad Sázavou je až do prvního ledna k vidění výstava betlémů. | Foto: se svolením Koruny Vysočiny