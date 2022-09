Zvesela a s tradičním gejzírem nápadů vyplul neformální spolek z někdejší znojemské Dyjské vsi, dnes Koželužské ulice u znojemské přehrady, do druhého desetiletí své veselé letní necykyády.

Letošní flotilu slavnostně otevřel ve svém pamětihodném gumovém člunu prezident Zeman, nebo alespoň jeho přesvědčivý gumák. Následovala stonožka z gumových duší s dětskou osádkou. Náležitý ohlas vzbudil další gumák, tentokrát legendární velmistr zločinu Fantomas s veslicí nepochybně ukrývající spoustu technických vymožeností. Další posádka přesvědčila, že i když jste strávili celé léto na chatě s hromadou piva v plechovkách, pořád z toho dokážete poskládat úspěšné plavidlo na neckyádu.

Iniciátor veselé letní akce a majitel blízkého muzea motorismu Jan Drozd letos vyplul na traktoru, a mezi dalšími účastníky nechyběli nejméně dva odvážní plavci na skutečných neckách. Vedlo se jim rozhodně lépe než dvojici, která připomínala Vinnetoua a Old Shatterhanda. Ti dva z nějakého důvodu vyměnili koně za kanoe a změna jim neprospěla, oba se vykoupali. Mohli pak jen závistivě přihlížet páru již dlouho v nejlepších letech, který si na své kanoi dopřával domácí pohodu u lahve piva a partičky karet. Jim i několika stovkám diváků na obou březích Dyje zpříjemnila odpoledne další posádka, muzikantský kvartet. Tedy do té chvíle, než jeden z muzikantů přestal hrát a začal kytaru používat jako pádlo. A to byla taky pravá chvíle, aby znojemská neckyáda pod přehradou v nejlepším skončila. Jako poslední totiž od přehrady k mostu od Kraví hory vyplul monumentální Dyjanic. Na rozdíl od svého téměř jmenovce už tenhle parník, největší a nejtěžší plavidlo v historii neckyády, úspěšně dokončil, po loňské premiéře, už dvou druhou plavbu.