V neděli 7. listopadu se v Gamoneu Na Parkaně v Telči uskuteční setkání s knížkou a dobrou hudbou. Kamila Brotánková tu od pěti hodin pokřtí svou novou knihu Rostu s tebou, strome. K tomu zahraje etno improvizace Jakýkoliv zvuk a Zuzana Šebková s violoncellem. Za fotky a text autorce knihy děkujeme.

Křest nové knihy Kamily Kočové s názvem Rosteme s tebou, strome. | Foto: se souhlasem Kamily Kočové

Přijďte tuto neděli do Gamonea v Telči na setkání s knížkou a dobrou hudbou. Zahraje vám etno improvizace Jakýkoliv zvuk a Zuzana Šebková s violoncellem. Společně pokřtíme moji novou knihu Rostu s tebou, strome. Když jsem se měla rozhodnout o tom, koho bych na křest své knížky chtěla za muzikanty, bylo jasno. Spojení Zuzčina muzikantského umu, jejího hlasu a barvy violoncella, to je prostě nádhera. Navíc Zuzku napadlo, že by bylo hezké, kdyby mě doprovázela k mému autorskému čtení knížky. A na to se moc těším. A kapela Jakýkoliv zvuk je moje jasná srdeční záležitost.