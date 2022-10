Žila v Telči, díla Míly vystavují po celém světě. Nyní opět v Hasičském domě

Výstava obrazů Míly Doleželové, malířky, která žila a tvořila v Telči, se koná v Městské galerii Hasičský dům až do 31. prosince 2022. V letošním roce by totiž oslavila 100 let. Byla výjimečnou malířkou a za sebou nechala monumentální dílo sestávající z nesčetného množství fresek, olejomaleb a grafik. Její obrazy lze nalézt na různých světadílech. Podívejte se, co je k vidění v Telči.

Obrazy Míly Doleželové jsou v Telči k vidění až do konce roku 2022. | Foto: Táňa Piechowiczová

Výstava v Hasičském domě v Telči čítá více jak třicet obrazů. Obrazy jsou půjčeny z majetku České dominikánské provincie a na základě dohody s Masarykovou univerzitou, která má tato umělecká díla ve správě. Čtyři jsou v zápůjčce od Nadace Jindřicha a Íčky Valdesowých. Míla Doleželová vystavovala své kresby v Městské galerii Hasičský dům již v roce 2007 a v roce 2017 byla vystavena kolekce obrazů Míly Doleželové a Jiřího Mareše ze sbírky Nadace Jindřicha a Íčky Valdesowých. Koníček pro puntičkáře. Rozeznáte modely bagrů a kamionů od skutečných kolosů? Ke 100. výročí od narození malířky Míly Doleželové je vytvořen set šesti reprezentativních pohlednic, které vydalo město Telč a jsou zdarma k dispozici během výstavy obrazů Míly Doleželové v Městské galerii Hasičský dům. Výstava je přístupná do 31. 12. 2022.

červen - říjen: úterý - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

listopad - prosinec: pátek - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.