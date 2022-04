Mrkněte se do naší fotogalerie na zahrádky, kde už pučí nové květiny. Ty nyní zasypal sníh. Pole, louky i silnice byly místy také pod sněhem a ledem. Řidiči tak museli být především v neděli ráno na silnicích velice opatrní. A jak to bude s počasím v následujícím týdnu? Po chladném pondělí by se mělo opět oteplovat.