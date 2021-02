Zima v Jihlavě. Údaje využívá ze své meteorologické stanice

Petr Janoušek z Jihlavy je nadšenec do počasí. V Hruškových Dvorech provozuje už několik let meteorologickou stanici. Údaje z ní míří do celostátní sítě.

