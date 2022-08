Zjisti, jak na tom jsi? V Jihlavě se můžete nechat zdarma a anonymně otestovat

Čtenář reportér Čtenář

Jestli má někdo pochybnosti o svém zdraví, může se nechat přijít testovat ve středu 3. srpna do horní části Masarykova náměstí. A to v čase od půl čtvrté do pěti hodin odpoledne. Akci pořádá Centrum U Větrníku při Oblastní charitě Jihlava. Testování na infekční nemoci je zdarma.

Syfilis. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock