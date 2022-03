Zájemci z řad veřejnosti se mohou těšit na tři bezplatné komentované prohlídky po známých i méně známých místech historického centra Jihlavy. V roli průvodců se představí studenti Katedry cestovního ruchu VŠPJ a Školy ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava. Kromě tradiční prohlídkové trasy a prohlídky určené dětem, které odstartují před budovou Výukového centra VŠPJ, připravili organizátoři tentokrát také speciální prohlídku v kostele Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží. Její účastníci budou moci od 10.00 hod. nahlédnout například do minoritského kláštera a podívají se i do rajského dvora. Jejich průvodcem bude akademický malíř Vladimír Netolička.

Kapacita jednotlivých prohlídek je omezená, svá místa si mohou zájemci rezervovat na https://cestovka.vspj.cz/zajezdy. Rezervaci je případně možné zrušit e-mailem (cestovka@vspj.cz) nebo telefonicky (567 141 142). Všichni účastníci prohlídek jsou povinni dodržet aktuálně platné protiepidemické podmínky (bude kontrolováno na začátku prohlídky).

Vendula Marešová, oddělení marketingu a propagace VŠPJ

DĚTI: Prohlídka pro děti na 1 hodinu od 10.00. Sraz před novou budovou Výukového centra VŠPJ na Tyršově ulici. Dále se pokračuje do Parku Gustava Mahlera, na Bránu Matky Boží s výstupem, do kostela Nanebevzetí Panny Marie, na městské opevnění, do kostela svatého Jakuba Většího, na Masarykovo náměstí, do kostela svatého Ignáce a na závěr na radnici.

DOSPĚLÍ: Tradiční prohlídka začíná ve 13.00 vede stejnou trasou jako prohlídka pro děti, ale bude trvat dvě hodiny. Na konci bude totiž ještě prohlídka vnitřních prostor radnice.

SPECIÁLNÍ: Prohlídka speciální je na 1 až 1,5 hodiny a začíná v 10.00. Sraz je u kostela Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží, prohlídka bude přímo v kostele a v minoritském klášteře.