Jednu plantáž ještě v loňském roce provozoval Jaroslav Šesták v Cetně jako součást svého zahradnictví. S manželkou se však rozhodli, že už žádný samosběr nabízet nebudou. A tak pro letošek zůstalo pole veřejnosti nepřístupné. „Už jahody nemáme, jsme staří, navíc už pro nás bylo pěstování složité také ekonomicky,“ uvedl Jaroslav Šesták.

Jednou z těžkostí je podle něho například podkládání keříčků slámou, aby plody neležely na hlíně a neplesnivěly. „Sláma je drahá, do každé řádky jsme jí navíc vozili kolečkem a ručně jahody podkládali,“ zmínil zahradník, který se k titěrné práci se už vracet nechce.

V okrese je pak ještě další jahodárna – sídlí v Předměřicích nad Jizerou. Ta je však veřejnosti nepřístupná a veškerá její produkce míří do supermarketů. Kdo si tedy chce vlastnoručně nasbírat jahody, musí za hranice Boleslavska.

Kam na samosběr?

Místní tak jezdí například na Mělnicko do Vraňan nebo třeba do Stratova na hranice Boleslavska a Nymburska. Tam již nyní sklizeň běží a měla by pokračovat i v dalších dnech. „Ještě budeme sbírat v příštím týdnu, ale jestli bude takhle pršet, tak jahody brzo odejdou,“ uvedl za stratovskou jahodárnu Petr Rubeš. Zatím jsou prý plody ale pěkné a sklizeň je podobná jako v minulém roce.

Samosběr jahod je poměrně namáhavá činnost, mnoho lidí však oslovuje její ekonomičnost. Nasbírat si pár kilo jahod totiž vyjde mnohdy výrazně levněji, než si jahody kupovat. V Mladé Boleslavi jahody nabízí hned několik stánků, ceny se pohybují v případě českého ovoce mezi 100 až 120 korunami. Když však člověk vyrazí do jahodáren a do do sběru člověk vloží vlastní energii, tak zaplatí obvykle kolem padesáti korun za kilogram.