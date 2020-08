„Jako, že když čekám na tramvaj a přijede jinak zabarvená, tak začnu splašeně pobíhat a nevím, zda do ní můžu nastoupit?“ ptá se jedna z diskutujících pod facebookovým příspěvkem primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

„Já budu prostě doufat, že mi v metru přijede metro. Přehledné, bezpečné, nezaměnitelné, jasně určující, že jsem prostě v Praze. A ne třeba omylem v Brně,“ zní jeden z mnoha ironických komentářů na sociálních sítích. Jak sama městská společnost Ropid, která organizuje MHD v Praze a okolí, přiznává – její zaměstnanci z marketingového odboru teď „potřebují načerpat trochu energie po té pondělní průtrži hejtů“.

Pražská integrovaná doprava

V systému PID je nyní zahrnuto 27 dopravců. Jednotlivých typů dopravních prostředků je v současné době 67.

Za nové barvy PID totiž lidé v diskuzích „pěkně natřeli“ primátora Hřiba i jeho náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). Ačkoliv s pražským radním jeho fanoušci většinou souzní, nyní vyvolala informace o plánovaném přemalování nových tramvají, autobusů, metra i příměstských vlaků negativní reakce.

Kdybychom citovali pouze z ohlasů čtenářů Pražského deníku, hledala by se pochvala jen těžko. „Nesmysl. Zhomtněná blbost. Řešíte hovadiny, respektive ptákoviny. Naprosto vyhozené peníze,“ hodnotí lidé výsledky designerské soutěže, kterou vyhrálo studio superlative.works. Ze zhruba čtyř stovek čtenářů v anketě téměř osmdesát procent hlasovalo, že se jim nová podoba PID nelíbí.

Pražané nechápou, proč po debatě o zdražování jízdného kvůli nedostatku finačních prostředků v dopravním podniku hlavního města (DPP) Hřib a spol. představili nový vizuální styl vozů MHD. Magistrát (zatím) nedokáže celou věc správně komunikovat. Poslední dny to skoro vypadá, jako by Praha neměla jiné problémy…

Sparťané by do slávistické tramvaje nenastoupili

Kontroverzního tématu se hned chopili humoristé. Tomáš Břínek alias TMBK vytvořil koláž, která naráží na velmi nápadnou podobu vítězného návrhu s logem Brna. Mnohým pak připomíná červeno-šedá kombinace barvy Slavie. Sparťané už teď křičí, že do takové tramvaje by rozhodně nenastoupili.

Otázkou je, kdy (a zda vůbec) tramvaj dle nového designu bude pražskými ulicemi jezdit. Přelakování se totiž nebude týkat vozů typu T3 ani – zřejmě i kvůli protestům architekta Patrika Kotase – 15T. V podstatě tak zbývají jen tramvaje Porsche typu 14T, kterých však ve vozovém parku DPP není tolik.

Představitelé hlavního města se kritice brání tím, že kromě dvou milionů korun coby odměny autorům nebude chystaná obměna vozového parku s novými barvami stát nic navíc. Naopak v dlouhodobém horizontu by Praha mohla ještě ušetřit. Podle Hřiba by navíc neměla zmizet celovozová reklama, Scheinherr uvedl, že vymezení míst pro reklamu vybere superlative.works.

Portlík: Nová politická reprezentace vymyslí něco jiného

Jenže jak řekl pro Pražský deník opoziční zastupitel Tomáš Portlík (ODS) – než se v průběhu několik let vše změní, přijde nová politická reprezentace a může vymyslet zase jiný design. Podle Portlíka jde o „marketingovou volavku koalice“.

„Měli však mít nejdříve kvalitní výrobek a poté mu dát značku a logo. Ale jdou opačnou cestou. Za dva roky nepředložili strategii, jak snížit náklady dopravního podniku,“ tvrdí šéf pražské organizace ODS. Portlík tvrdí, že hlavně marketingové výdaje dopravního podniku rostou. „Pokud to takto půjde dál dalších pět let, tak DPP celý rozpočet sežere. Kvůli dotacím na tramvaje, metro a autobusy už město nebude moci investovat do čehokoliv jiného,“ dodal Portlík. Faktem totiž je, že hlavní město musí dotovat 80 procent rozpočtu DPP. Příjmy dopravního podniku z jízdného v Praze totiž činí jen 20 procent rozpočtu největší magistrátní firmy.

Předseda zastupitelského klubu hnutí ANO a poslanec Patrik Nacher se na své facebookové stránce zase vysmívá primátorovu vyjádření o snadné rozpoznatelnosti vozů PID díky nové vizuální identitě. Nacher – podobně jako někteří další – nevidí rozdíl mezi Prahou a zahraničím.

Spor vznikl i uvnitř koalice. Podle Jiřího Pospíšila (TOP 09) nepodpořili Scheinherrův návrh zástupci Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). „Neproběhla veřejná soutěž, ale hlavně v době koronaviru je třeba využívat veřejné prostředky smysluplněji než řešit design vozidel MHD,“ tweetoval šéf zastupitelů Spojených sil.

Magistrátní firma Ropid chce však pokračovat v osvětě, ukázat i ostatní soutěžní návrhy a plánuje téma podrobně v několika etapách lidem vysvětlit, aby „vytvořila prostor pro konstruktivní a vkusnou diskuzi“. Pro představu dodala, že „zbytečně utracené“ dva miliony korun se projezdí v pražském provozu přibližně za 45 minut. Radní Scheinherr se pak hájí tím, že náklady na designérskou soutěž byly zahrnuty už v loňském rozpočtu a se současnou krizí kvůli nemoci covid-19 tak vůbec nesouvisí.