Zdroj: Youtube

Jedna z osob v kritickém stavu byla převezena do kladenské nemocnice, kde ji umístili do hyperbarické komory, jelikož utrpěla inhalační trauma. Další zraněné rozváželi sanitky převážně do pražských nemocnic. Multifunkční záchranářský kamion Fénix odvezl 12 lehce zraněných lidí do motolské nemocnice. „Nikdo z klientů nemusel být transportován letecky,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková. Na místě zasahovalo deset posádek, z toho osm pozemních a dvě letecké.

FOTO: Kvůli požáru v paneláku evakuovali hasiči 150 lidí. Nepřežila kočka

Hodinu po půlnoci oznámili záchranáři, že oheň i zabíjel. "Při dohašování a postupu budovou bohužel hasiči objevili dvě mrtvé osoby a jednu osobu se středně těžkým zraněním, kterou naši záchranáři odvezli do Oblastní nemocnice Kladno," objevilo se na Twitteru ve čtvrtek v 1.14 hodin.

Z Prahy na místo vyjeli hasiči ze dvou stanic a tři dobrovolné jednotky. Celkem u požáru zasahovalo 17 hasičských jednotek, což čítalo zhruba stovku hasičů. Využívali výškovou techniku a mířili jak na hořící střechu, tak do oken, ze kterých se stále valil dým. Požár měli pod kontrolou před jedenáctou večer.

Na místě je vyhlášen už 3. stupeň poplachu. Probíhají hasební práce z vnějšku budovy. Na místě zasahuje 17 jednotek, včetně @HasiciPraha. Probíhá evakuace osob z budovy. https://t.co/6lAkw6ZVok pic.twitter.com/ap4PpYLlkw — HZS ScK (@HZS_ScK) June 1, 2022

První byli na místě městští strážníci. Jako jeden z prvních si požáru všiml i roztocký správce hřiště, který žije hned naproti. Zřejmě začalo hořet od střechy, která je podle něj v rekonstrukci.

Jeho slova potvrdil i bývalý záchranář Michal Černý, který sloužil u záchranné služby, a dokonce všechny zaměstnance v minulosti školil. „Podle mě budova nebyla vhodná pro lidi s tímto postižením. Je to bývalý hotel,“ zmínil.

Pomoc nabídla jiná zařízení

Podle odhadu dalšího očitého svědka z deváté hodiny večer bude zásah hasičů trvat minimálně ještě několik hodin. „Je to opravdu mohutný požár a na místě je cvrkot. Hasiči, záchranka i policisté pomáhají klientům do termofólií a následně do sanitek. Organizace záchranných složek je úžasná, nicméně jde skutečně o životy a každý dělá co může,“ řekl.

Zdroj: Youtube

Kolem deváté hodiny dorazil na místo evakuační autobus středočeských hasičů, který odvezl třináct osob do alzheimer centra na pražském Jižním městě. Pomoc s umístěním klientů vyhořelého domova nabídla další specializovaná zařízení v okolí.

? Zasahujeme v Roztokách u Prahy ve spolupráci s @zzshmp, ZZS Ústí, @HZS_ScK, @PolicieCZ. Vyhlášen 2. stupeň HPO. Podrobnosti průběžně. — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) June 1, 2022

„Z důvodu rozsáhlého požáru v Alzheimer centru v Roztokách u Prahy ve spolupráci s hasiči a paní ředitelkou Roztok Ivou Bergamovou, řešíme umístění klientů v našich Alzheimer Home v Praze a okolí," potvrdil ve středu večer mluvčí Penta Hospitals Vladislav Podracký.

Záchranáři po dohodě s velitelem zásahu v půl desáté večer ukončili traumaplán. Na místě zůstali pouze hasiči dohašující ohniska požáru a několik posádek záchranky.