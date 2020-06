FOTO, VIDEO: Kostel v Borovnici má po 129 letech nový zvon, odlitý byl v Itálii

Při sobotních oslavách 300 let od chvíle, kdy se začal stavět v Borovnici na Trutnovsku kostel sv. Víta, se poprvé rozezněl obcí nový zvon. Pojmenovaný je také sv. Vít. Už před rokem a půl ho vyrobila ostravská firma, odlitý byl v Itálii, nicméně místní věřící si chystali jeho vysvěcení a umístění do kostelní věže právě na sobotní velkou událost. Zvolili si na to termín Svatovítské pouti. Zvon váží 120 kg, v průměru měří 60 centimetrů. Jeho výroba stála 250 tisíc korun.

Posvěcení obecního zvonu v Borovnici na Trutnovsku. | Video: Jan Bartoš