Čím výše, tím více fouká, otevírají se ale krásné výhledy na Krkonoše. Jen nejbližší okolí působí smutně. Poničený povrch nájezdové stopy mamutího můstku, po kterých se spouštěli ke svým letům borci typu Jakuba Jandy, Pavla Ploce nebo Poláka Adama Malysze, se táhne od shora dolů, až k takzvanému bubnu. Ten je již několik let definitivně zničen poté, co se na něm propadla rolba. Pohled to je smutný.

Na nejvyšší místa se nedostaneme. „Úplně zeshora se sjíždělo před lety, to pamatuje Pavel Ploc. Pak se postupně nájezd zkracoval, při posledních letech už byl výrazně níž,“ popsal Josef Slavík, jeden z obnovitelů Lyžařského a turistického Bucharova klubu. Klub obnovili s cílem zachovat tradice skoku na lyžích v Harrachově a vybudovat lyžařské muzeum.

Legenda v žalostném stavu. Lyžařským můstkům v Harrachově hrozí zánik

To druhé se podařilo, to druhé ne. Alespoň prozatím. Své síly teď chce spolek vrhnout na zprovoznění druhého největšího můstku K 120, který leží hned vedle mamuta. „Tenhle můstek ve své době svým profilem předběhl dobu. To si uvědomují i ve vedení Mezinárodní lyžařské federace, které by sem ráda vrátila Světový pohár,“ sdělil Slavík.

Během několika málo let by tu Slavík, sám mezinárodní rozhodčí skoků na lyžích, rád viděl závod Kontinentálního poháru a poté i Světového. „Konat závod Světového poháru zvyšuje prestiž nejen samotného místa, ale i celé republiky,“ doplnil Slavík.

Město chce do projektu záchrany areálu a mamutího můstku co nejvíce vtáhnout jak Liberecký kraj, tak stát, potažmo Národní sportovní agenturu (NSA), která na začátku roku získala pozemky areálu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Rádi bychom do celého areálu investovali tak, aby mohl sloužit ke svému účelu, mimo jiné přípravě českých lyžařů na světové akce. Ve střednědobém horizontu je cílem zde vybudovat Národní sportovní centrum. Časový horizont bohužel v tuto chvíli nedokážu upřesnit, protože vše bude záviset na vyjednávání s Vládou ČR, respektive Ministerstvem financí ohledně uvolnění finančních prostředků,“ popsal již v březnu mluvčí NSA Jakub Večerka.

Harrachovský magistrát chce nejprve řešit infrastrukturu. „Chceme ukázat partnerům, že do projektu dokážeme investovat jak finance, tak úsilí. Nemůžeme jen stát s nataženou rukou, musíme začít u sebe,“ poznamenal místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Parkují na trávě i na chodníku. Řidiči v Ostravě řeší nedostatek míst po svém

O areál se zatím stará Bucharův klub. „Rozhodli jsme se, že město bude spolku přispívat formou finanční spoluúčasti při získaných dotacích,“ vysvětlil Vašíček.

Radnice vypíše mezinárodní architektonickou soutěž pro studenty posledních ročníků vysokých škol architektury. Chce tak mít v ruce vize toho, jak by areál mohl v budoucnu vypadat. „Chceme pohled na komplexní řešení, to znamená nejen co se samotným areálem, ale i jak dál s infrastrukturou, tedy cest, silnic, restaurací, modernizaci lanovky,“ upřesnil místostarosta. Město chce potom s vítězným návrhem oslovit státní a krajské úřady.

Spojení s Polskem

Na kopci nad Harrachovem je již Polsko, kde v místě zvaném Jakuszyce dokončují obří centrum biatlonu a běhu na lyžích. „Na rekonstrukci areálu skokanských můstků samozřejmě tlačí i polská strana. V takovém případě bychom mohli pořádat některé velké podniky společně,“ popsal Vašíček.

Areál velkých můstků v Harrachově žije celý rok. Konají se tu koncerty, festival Keltská noc, mistrovství světa horských kol, mezinárodní extrémní závody Gladiator Race, své zázemí tu našel Fichtl Cup, závod malých motocyklů. Setkávají se tu motorkáři i autíčkáři.

Norové se chopili motyk a krumpáčů. Pomáhají s obnovou zámku Pětipsy

Lanovka v těsném sousedství areálu stojí už několik let. „Je v soukromých rukách, jednáme o možnosti ji spustit, možná si ji i vzít do nájmu. V plánu je i takzvaný zipline, což je dnes módní adrenalinová záležitost,“ popsal Slavík.

Mamutí můstky jsou na světě v tuto chvíli v provozu čtyři. V německém Obersdorfu, v rakouském Kulmu, v norském Vikersundu a ve slovinské Planici. „Z mezinárodního hlediska není problém do Harrachova opět lákat skokanskou špičku, zájem o našeho mamuta je až extrémní. Teď to chce ale areál rekonstruovat,“ dodal Josef Slavík.