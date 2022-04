Po celodenním vyšetřování a prohledávání sutin si případ převzali krajští kriminalisté. „Událost vyšetřují jako násilný trestný čin," uvedla v neděli v podvečer Barbora Balášová z krajské policie s tím, že vzhledem k začátku vyšetřování nebude sdělovat bližší informace.

"Byla to velká rána, nevěděli jsme v první chvíli, co se stalo," uvedl soused z nedalekého domu. Podle něj mladá rodina žije v Loučce asi sedm let, nepamatuje si jakékoli problémy. "Ona je Slovenka, je to slušná rodina," uvažoval místní muž.

Muž utrpěl četné popáleniny

Na místě byl po výbuchu nalezen právě otec dětí a majitel domu. Zraněného jednatřicetiletého muže přepravil záchranářský vrtulník do nemocnice. „Byl transportován na popáleninové centrum v Ostravě. Při příjezdu naší posádky byl v bezvědomí, přenesený mimo dům. Utrpěl četné popáleniny. Přepravován byl už ve stabilizovaném stavu,“ uvedl už během nedělního dopoledne mluvčí záchranářů Zlínského kraje Jakub Omelka.

K zásahu jelo osm jednotek hasičů, na místě působil i USAR tým (Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) Moravskoslezského kraje a Záchranný tým Hlučín.