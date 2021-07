„Potvrzuji, že se zabýváme případem podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. V této souvislosti jsme provedli domovní prohlídku u konkrétní osoby a našli v mrazicím boxu mrtvého rysa. Více podrobností z důvodu vyšetřování nemohu v současné době sdělit,“ řekla Deníku mluvčí Generální ředitelství cel Martina Kaňková.

Podle Miroslava Kutala z Hnutí duha, které šelmy v Česku monitoruje, má toto odhalení zásadní význam. „Je to událost, která je pro ochranu šelem významná, protože o pytláctví se ví dlouho. Ale dlouho také trvalo, než se podařilo zajistit přímé důkazy. Většinou se našel střelený rys, ale bylo těžké vypátrat střelce, v řadě případů i nemožné. Tenhle případ je výjimečný. Důkazy, které vedly k domovní prohlídce, předal občan, který se na nás obrátil před nějakou dobou. Dodal nám i fotografie. K úmrtí mělo dojít loňské léto. My jsme to předali k vyšetřování celní správě,“ uvedl Kutal.

Na pytláctví mají podíl i myslivci

Dodal, že bez toho, aby se veřejnost takto angažovala, by se odhalení nepodařilo. „Je důležité, že se na nás občan obrátil, předložil důkazy a byl ochotný svědčit,“ poznamenal Kutal.

Dle jeho slov není výjimkou, že se někteří myslivci chovají protiprávně a usmrtí chráněného živočicha. „Není to překvapivé, protože víme z jiných výzkumů, že názor významné části myslivců na rysa je silně negativní, byť s řadou myslivců spolupracujeme. Většina myslivců ho respektuje v honitbě. Bohužel nikdo nemůže dát ruku do ohně, že všichni jsou takoví. Byla to otázka času, kdy vyjde najevo, že na pytláctví, které zde probíhá, mají podíl i myslivci,“ okomentoval situaci Kutal.

Už se prý stalo několikrát, že byl nalezen mrtvý rys nebo koťata, která byla osiřelá a pravděpodobně přišla o matku.