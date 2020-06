„Ve středu bude déšť místy i trvalejší a vydatnější. Později během odpoledne převážně oblačno, na většině území přeháňky, ojediněle i bouřky. Lokálně i intenzivnější srážky s úhrnem třicet až čtyřicet milimetrů,“ přidal varování na konec Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Hladiny vodních toků tak mohou opět stoupat, proto je i v Kraji Vysočina doporučena povodňová bdělost.

Přeháňky a bouřky nás budou provázet i ve čtvrtek a v pátek. „V pátek během dne ojediněle i s intenzivnějšími srážkami,“ uvedl meteorolog.

Lidé by se při špatném počasí měli vyvarovat koupání a plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí, neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst a měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

V noci z úterý na středu bude většinou zataženo a bude pršet, déšť bude místy vydatný. Nejnižší noční teploty spadnou na 12 až 9 °C.

Místy vydatný déšť hrozí i ve středu, večer pak budou srážky ustávat srážek. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 °C, na horách v 1000 m kolem 9 °C.