9:52. Z Primarku se line hlasitá hudba. Zatímco DJ přidává na obrátkách, manažeři bouchají šampaňské a personál hlasitě oslavuje. „Nakupovat až tak nepotřebuju, ale zajímalo mě, jak to tady bude vypadat. Jsem zvědavý člověk a trochu sebemrskač,“ směje se jeden z čekajících návštěvníků David Josef.

9:55. Přítomné obličeje nabízejí paletu různých emocí. Podrážděnost. Touha. Mrzutost. Nažhavení. Ignorance. Máma s dítětem v kočárku vysvětluje vedle ní stojící starší ženě, proč je tady právě v tuto chvíli. „Doba je zlá a malý potřebuje spoustu nových věcí,“ krčí rameny matka.

9:59. Je to tady. Lidé natahují krky a netrpělivě vyhlíží otevření. Někteří se lehce naklání dopředu, zatímco nohu posunují dozadu. Tři, dva, jedna… Žádná rvačka, žádný křik. První zákazníci spořádaně vstupují do obchodu. Personál pro ně tvoří uličku, každému za doprovodu hudby tleskají, hvízdají, jásají. Chybí jen červený koberec.

Zaznívají i kritické hlasy

„Otvíračka se povedla. Jsme hrdí, že jsme mohli otevřít pobočku Primarku i v Brně. A jsme vděční, že k nám přišlo hned první den nakoupit tolik lidí. Uděláme vše, co je v našich silách, aby to pro ně byl úžasný zážitek,“ kývá spokojeně hlavou obchodní ředitel Primarku pro střední a východní Evropu Maciej Podwojski.

Trvá zhruba deset minut, než se celý dav do obchodu dostane. A zaznívají i kritické hlasy. Ne každý je totiž z otevření brněnského Primarku nadšený.

„Otevření Primarku v Brně je velmi špatná zpráva. Primark je totiž ukázkový příklad fast fashion. Drancuje přírodu a využívá otrocké práce. Lidé, kteří to oblečení v Bangladéši, Myanmaru a Indii šijí, pracují v nelidských podmínkách. Mají plat menší než minimální mzda, žádné odbory, nucené přesčasy, velký tlak na rychlost a co nejnižší náklady. Mezi nimi jsou samozřejmě i děti. Na život těch lidí to má katastrofické dopady. Natáčel jsem tam dokument, takže jsem to všechno viděl na vlastní oči,“ poukazuje na problematiku řetězců s rychlou módou Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi.

Jedno je však jisté. Je středa deset hodin dopoledne. Skutečné nákupní šílenství ještě ani nezačalo.