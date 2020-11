Problémem černé zvěře v Lesní ulici se průběžně zabývá radnice. „Díky novému osvětlení se stane tato lokalita, ve které se pohybuje čím dál více lidí i vozidel, bezpečnější a zároveň si posvítíme na černou zvěř. Problém výskytu divokých prasat v obydlené části řešíme v průběhu celého roku ve spolupráci se Správou vojenských lesů, protože tyto lesy jsou jejich honitbou,“ předeslal starosta Lukáš Pilc.

Právě zástupci lesní správy se snaží vytlačit divoká prasata z obydlené zóny hlouběji do lesů za hranice města například za pomoci honících psů, odchytových pastí a dochází k odstřelu jednotlivých kusů. „Vše probíhá za dodržení platných bezpečnostních předpisů,“ doplnil starosta.

Podle jeho slov se aktuálně v místech pohybuje skupina 30 až 40 divokých prasat. Odstřeleno prý bylo zatím asi 5 až 8 kusů. „Je to velmi nebezpečné, hrozí odraz kulky a zranění někoho, kdo se bude pohybovat v blízkosti,“ připomněl Pilc, že by nejen místní měli dbát na bezpečnosti. Tím ale opatření zdaleka nekončí. „Na místo chceme také instalovat pachové plašiče. Uvidíme, jakou budou mít účinnost,“ dodal Pilc.

Do budoucna by se pak podle starosty mohla ze strany Vojenské lesní správy uskutečnit větší naháňka, možná dvakrát či třikrát. „V takovém případě bychom požádali o součinnost městskou i státní policii, místo by bylo uzavřeno, aby se tam nikdo nepohyboval,“ plánuje Lukáš Pilc.

Radnice i za současné situace vyzývá místní, aby zejména po setmění nechodili na místa hraničící s lesem a nevenčili tam psy. Nejde o planá slova. Problémy s divočáky jsou dlouhodobé a nezůstávají bez následků. V minulosti už třeba došlo k napadení psa. Namále měl bulteriér jedné za zaměstnankyň radnice. „Stihli se s majitelkou schovat na poslední chvíli. Sám jsem myslivec a vím, jak vypadá napadení psa nebo nedej bože člověka divokým prasetem. To by byla katastrofa. To samozřejmě nechceme dopustit,“ podotkl starosta Milovic.

Lidé potkávají v Lesní ulici a okolí divoká prasata hlavně v noci, kdy jsou zvířata ještě více bez zábran. Často volají také strážníky. „V takových situacích nemůžeme aktivně zasahovat proti zvířatům, situaci monitorujeme, dokud zvířata neodejdou,“ uvedl vedoucí strážníků Tomáš Hrabánek. Zároveň potvrdil, že zatím se nestalo, že by došlo k napadení člověka. „Ale výskyt těchto zvířat je tam opravdu velmi čas,“ doplnil vedoucí městské policie.

Vladimír Prokop, zástupce správce přilehlých lesů, se k aktuální situaci nechtěl vyjádřit. Už dříve však upozornil, že problém nemá jednoduché řešení. „Problém s černou zvěří v okolí Milovic, kdy často dochází i k jejímu pohybu v obydlené části města, není problémem vyšších stavů, ale výskytu jedné tlupy divokých prasat, která se usadila v lokalitě bývalé pískovny v blízkosti Lesní ulice. Zvěř častými střety s lidmi prakticky ztratila plachost a velmi urputně si brání svoje teritorium. Čas od času se přesunuje přes město i do lokality vodního toku Mlynařice,“ sdělil Prokop.

Podle jeho slov je černá zvěř velmi inteligentní a dobře se přizpůsobuje změnám prostředí, ve kterém žije.

Starosta Lukáš Pilc aktuálně vyzval, aby lidé se zkušenostmi s černou zvěří v těchto místech kontaktovali pracovnici městského úřadu Evu Hruškovou.