„Marmelády už vařím skoro tři roky. Původně jsem si chtěl založit lahůdkářství, protože moc rád vařím. Narazil jsem ale na byrokratického šimla a tak se věnuji alespoň marmeládám,“ popisuje začátky Netolický.

Ročně na obyčejných kamnech a v obyčejném hrnci, což je základní vybavení, navaří i tři tisíce skleniček. „Mezi mými výrobky najdete hodně různorodé kousky. Jak klasický jahodový džem, tak i pikantní švestkový džem s chilli či malinový džem s čokoládovým pivem a uzenou paprikou,“ vyjmenovává svůj repertoár Netolický.

Tip na jahodovou



Pokud si přinesete jahodovou úrodu ze samosběrů, zkuste ji vylepšit. „Jahody se dají kombinovat s řadou zajímavých ingrediencí, a to jak s kořením, třeba vanilkou, badyánem nebo s chilli, pokud máte rádi pálivé. Skvělé jsou také v kombinaci s alkoholem. Tady se sám nabízí třeba sekt nebo Prosecco, ale může být zajímavé i sherry či portské a s ginem se určitě také nic nezkazí. A pro opravdové fajnšmekry se dá sáhnout například po balsamicovém octu,“ radí David Netolický.

Občas zabruslí i do exotiky. „Dělal jsem džem z chlebovníku, jackfruitu. Ochutnal jsem toto ovoce v Malajsii a je fantastické. U nás se ale hodně špatně shání a je opravdu hodně drahé,“ popisuje. „A to druhé, to je už opravdu kombinace. Udělal jsem ostružinový džem se silným espressem z chomutovské kávy, 90procentní čokoládou a skvělým černým pivem z plzeňského řemeslného pivovaru Bizon. Nad touto kombinací většinou lidé kroutí hlavou, ale našla si velkou spoustu věrných zákazníků,“ vypráví výrobce.

Zpětnou vazbu nezískává jen od svých zákazníků. Vzorky svých produktů pravidelně zasílá do mezinárodních soutěží a mezi tisícovou konkurencí slaví úspěchy. Ten poslední slavil marmeládař v březnu v tradiční baště sladkých rozvarů – Velké Británii. Na soutěži The Worlds Original Marmalade Award ocenili zlatou medailí jeho spojení grepu a hořce. Marmeláda získala dvacet bodů z dvaceti možných.

Tvůrčí inspirace přichází, jak Netolický přiznává, jako blesk z čistého nebe. „Třeba ochutnám něco zajímavého nebo čtu o zajímavých věcech. Zrovna před dvěma týdny jsem poslouchal rozhovor o kampotském červeném pepři, tak už mám pár pytlíčků doma a budu s ním zkoušet, s čím by se hodil nejlépe,“ popisuje. „Pro hořec jako ingredienci pro vítěznou marmeládu byl inspirací tonik, který jsem jednou ochutnal. Samotný odvar je naprosto strašný, protože je neuvěřitelně hořký, ale po chvilce, kdy hořkost odezní, zůstane v puse hodně zajímavá chuť. Tak jsem chvilkou zkoušel, jak to spárovat s grapefruitem a nakonec se to povedlo,“ pokračuje.

Radostný zážitek z výhry ale nakonec trochu zhatil koronavirus. „Na předávání v Británii jsme se chystali s přítelkyní, ale bohužel to vyšlo tak, že v den našeho odletu byl vyhlášen zákaz vycestování kvůli koronaviru a tak jsme nakonec nikam neletěli,“ líčí.

Pro ochutnání medailových výrobků nemusíte hned kupovat letenku. Pravidelně má Netolický svůj stánek na chomutovských, jirkovských či lounských farmářských trzích pod značkou Perfectly Delicious. Ochutnat je můžete i v krámcích s farmářským sortimentem v Litvínově či Mostě. Pokud zrovna neholdujete sladkému, můžete ochutnat různá chutney, omáčky k masům nebo kečupy.