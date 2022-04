Obrovská tragédie šokovala v sobotu 16. dubna Karlovy Vary. Podle policie byli pobodáni tři malí sourozenci, jedno dítě na místě svým zraněním podlehlo. Další bylo převezeno do Fakultní nemocnici Motol a třetí, teprve šestitýdenní miminko, bylo hospitalizováno na standardním oddělení karlovarské nemocnice.

Policisté v souvislosti s případem zadrželi podezřelou ženu. Jaký vztah k dětem měla, zatím není jasné. Podle dobře informovaného zdroje Deníku je mrtvým dítětem holčička, která je ročník 2019.

„Dnes kolem 16. hodiny došlo v Karlových Varech k násilnému trestnému činu, při kterém utrpěla jedna nezletilá osoba zranění neslučitelná se životem. Další dvě osoby byly se svým zraněním převezeny do nemocnice," sdělil Deníku mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Incident v tramvaji. Cestující napadli revizorku a utekli, zachytila je kamera

„Žena, podezřelá ze spáchání tohoto trestného činu, byla zadržena. Kriminalisté se nyní případem usilovně zabývají. S ohledem na samotný počátek prověřování a probíhající úkony trestního řízení není možné poskytnout k případu žádné bližší informace," dodal mluvčí.

Převoz pobodaných dětí do karlovarské nemocnice potvrdila mluvčí nemocnice Markéta Singerová. „Do nemocnice v Karlových Varech byly dnes převezeny dvě děti ve věku šest týdnů a pět let. Mladší bylo hospitalizováno na standardním oddělení. Starší bylo vzhledem k poraněním letecky transportována do Fakultní nemocnice Motol ve stabilním stavu. Bližší informace vzhledem k probíhajícímu vyšetřování policie nebudeme sdělovat," upřesnila mluvčí.