Televize Nova uvedla, že matka svého tříletého syna uškrtila a poté se oběsila. Policie ovšem tuto verzi nepotvrdila. Veterinářka z Prahy-západ měla na konci uplynulého roku přijít o dítě, které mělo být z rozhodnutí soudu svěřené do péče otce.

Pátrání v Krkonoších má tragický konec. Matku s dítětem našli mrtvé

"Do pátrání, které probíhalo nepřetržitě od pátku odpoledne, kdy bylo pohřešování oznámeno, se zapojilo velké množství osob ze složek Integrovaného záchranného systému a dalších subjektů. Na místě pondělního nálezu obou těl pracovali kriminalisté do pozdních nočních hodin za účasti soudního znalce, kdy společně zjišťovali okolnosti jejich úmrtí. Ohledávali místo nálezu a zajišťovali potřebné stopy. Ohledáním nalezených těl zjistili, že se jedná o násilná úmrtí," uvedla Iva Kormošová.

Kriminalisté dospěli k závěru, že se jednalo o vraždu a sebevraždu. "Toto zjištění potvrdil i soudní znalec z oboru soudního lékařství, kdy podle jeho předběžného vyjádření k úmrtí došlo 28. prosince. Na základě těchto informací jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda s následnou sebevraždou," dodala policejní mluvčí.

Pohřešovanou čtyřicetiletou ženu a jejího tříletého syna, kteří zmizeli během pobytu v Peci pod Sněžkou, našli v pondělí po poledni v lese u Růžové hory v Krkonoších horští záchranáři. „Členové Horské služby je bohužel nalezli bez známek života,“ oznámila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Nepomohl ani vrtulník. Záchranáři nadále marně pátrají po matce s dítětem

Podle horského záchranáře a mluvčího Horské služby České republiky Marka Fryše byla pohřešovaná matka s dítětem nalezena při pátrání v rojnici. „Ženu s dítětem našli kolegové, kteří prohledávali lokalitu Růžové hory rojnicí. V úseku od stanice lanové dráhy na Růžové hoře směrem na Portášky pátrali naši záchranáři na základě žádosti policie, která určila, co mají procházet,“ řekl Fryš.

Policie v pondělí oznámila, že poslední zjištěné místo pohybu pohřešovaných bylo ve středu 28. prosince odpoledne v okolí přestupní stanice lanovky na Sněžku na Růžové hoře. V pondělí ráno je vyrazilo hledat 120 horských záchranářů. K členům Horské služby Krkonoše se připojilo 16 jejich kolegů z Jizerských hor a 20 záchranářů z polské Horské služby GOPR, z toho 1 psovod a 2 operátoři dronu. Do pátrání se zapojili také pracovníci Správy Krkonošského národního parku.

Rozsáhlá pátrací akce

„Policisté, kteří pátrání vedli, nás požádali na pondělí o pomoc ve velkém rozsahu. Byla to jedna z nejrozsáhlejších pátracích akcí v Krkonoších v posledních letech. Ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému se jí za všechny dny zúčastnilo přes 200 záchranářů horské služby. Najezdili stovky kilometrů a desítky kilometrů prochodili pěšky. Psovodi se svými čtyřnohými kolegy prokázali jejich vysokou míru kvality výcviku a fyzické zdatnosti,“ dodal Fryš.

V okolí Pece pod Sněžkou v pondělí po čtyřicetileté ženě a jejím tříletém synovi pátralo celkem 150 lidí. Zaměřili se na lokalitu kolem Růžové hory a cestu na Portášky. V akci byl opět vrtulník, pilotovi dělal přímo na palubě navigátora horský záchranář. V terénu byly také čtyřkolky, pomáhali i psi policie a Horské služby.

Zmizelou ženu a tříletého chlapce hledají v Krkonoších policisté a Horská služba

„Úkolem bylo dělat rojnice po obou stranách cesty, kde je předpoklad, že se žena se sáňkami a dítětem pohybovala,“ řekl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Cingr. Vycházelo se podle něj z toho, že žena zhruba před rokem stejný výlet absolvovala a bylo možné, že se na něj v minulých dnech vydala znovu.

Pokoj byl zamčený

Policie po dvojici pátrala od pátku 30. prosince, kdy jejich pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie žena zřejmě odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. V Peci pod Sněžkou se ubytovala i se synem v neděli 25. prosince a pobyt měla do 30. prosince.

V pátek večer se majitelka penzionu obrátila na policii s tím, že ženu naposledy viděla v úterý 27. prosince dopoledne. Spojit se s ní nemohla, pokoj v penzionu byl zamčený a před penzionem zůstalo ženino auto. Po otevření v pokoji nikdo nebyl, ale žena v něm měla své věci.