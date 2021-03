Překvapil. Martin K. ze snímku V síti známý jako „Ústečan“ k očekávanému líčení u ústeckého okresního soudu ve čtvrtek 25. února dorazil s předstihem, nijak se nekryl a byl hovorný. Novináři, kteří na něj čekali na chodbě a znali jen jeho rozmazanou identitu z Klusákova dokumentu, ho nejprve nepoznali. Nechal si narůst vlasy a dost zhubnul.

48letý muž, kterému za pokus o zneužití dítěte k výrobě pornografie, ale i přečin její výroby hrozí až pět let vězení, se rozhodl hájit bez advokáta. V uplynulých týdnech prý zažil úmrtí v rodině a měl jiné starosti, než hledat obhájce.

Státní zástupkyně Lenka Pošíková v obžalobě připomněla, že Martin K. na podzim 2018 a v zimě 2019 v ústeckém bytě na sociální síti lide.cz a v hovorech po skypu pod vymyšlenými přezdívkami opakovaně navázal kontakt s herečkami z filmu V síti, které se vydávaly za 12leté dívky. „Žádal po nich, aby si před webkamerou svlékly tričko nebo mu poslaly fotografii prsou, genitálu či pozadí,“ popsala Pošíková. Hovor vždy stočil na sexuální témata: vyzvídal, jestli už se líbaly, jestli jim dole už rostou chloupky, zda už měly měsíčky a tak dál.

Zaslal jim i obrázek ztopořeného penisu, zajímal se, jestli se dívají na porno, a pak jim poslal odkaz na explicitní video. Nakonec si s nimi i domluvil osobní schůzky, například v rychlém občerstvení na Florenci, v kině nebo i u nich doma, a popisoval jim, co by spolu dělali. Na základě zjištění filmařů u Martina K. zaklepali v únoru 2020 policisté a zabavili mu počítač, kde našli několik stovek souborů pornografických fotek a videí s nezletilými.

Pohled Martina K. na popisované skutky je jiný než ten žalobkyně. Na chat lide.cz prý chodil proto, že založit si účet tam může minimálně 16letá osoba. I když připustil, že tam jsou i lidé, kteří to jen tvrdí. „Komunikace je pravdivá,“ uznal o obžalobě. Ale nikdy prý neměl v úmyslu se s dívkami sejít a provozovat ty věci, o nichž s nimi chatoval. Navíc to, co se dělo poté s filmem, znamenalo podle něj porušení jeho ústavních práv. „Věřil jsem, že člověk má soukromí, které je jeho a které by všichni měli ctít,“ řekl.

Soudce Martin Kredba se nad mužovým počínáním pozastavil. „Kdyby to bylo výjimečně, ale tohle bylo třikrát za 36 hodin,“ komentoval jeho aktivitu na chatu vůči dívkám. „Vám je 48 let a nemáte žádnou zábranu, chtít po nich ukázat prsa,“ kroutil hlavou soudce. „Posílal jste holce, která vypadala na 12 let, fotku ztopořeného penisu. Přijde vám to normální? Když vám řekla, že je jí 12, měl jste jí říct, ahoj holčičko, a ten chat vypnout,“ mluvil Martinovi K. do duše Kredba.

Myslel, že jsou dívky starší

Obžalovaný na to konto netvrdil, že jednal normálně. Ale myslel si prý, že je dívkám mezi 16 a 18 lety, ať tvrdily, co tvrdily. „Taková komunikace mi pomohla vyprázdnit hlavu. A mohl jsem pak zase normálně fungovat,“ vysvětlil, co ho k podobnému chatování vedlo. Připustil, že také sledoval dětské porno. „Mě zajímá prostě všechno,“ pokrčil rameny s tím, že si i uvědomoval, že je to trestné. „Ale bylo to doma, a pak jsem ty soubory smazal. Netušil jsem, že to bude dohledatelné,“ doplnil.

Martin K. prozradil, že poslední partnerku měl tři roky nazpátek. Živil se tím, že brigádně pomáhal s pobyty dětí na horách a v rámci škol v přírodě. Zajišťoval autobusy, lidi, ubytování, tvořil program. Některých akcí se sám účastnil. Momentálně nemá žádný příjem. Čeká na rozhodnutí soudu, neviděl perspektivu v tom hledat si stálou práci. Spoustu lidí ho navíc v Ústí zná, kvůli tomu prakticky ani nechodí ven.

Vyplynulo i to, že má dluhy v řádu statisíců z dřívějších exekucí. Přičítá jim hlavně špatný podnikatelský záměr před lety. Navíc byl v minulosti už trestně popotahován. Kvůli podvodu, urážce strážníka a zejména za pokus o pohlavní zneužití 14leté žačky v době svého působení na bílinském gymnáziu přímo v jeho kabinetu dostal podmínku i obecně prospěšné práce.

Soud líčení odročil na začátek dubna, kdy má zaznít znalecký posudek a přehrát se mají některé záznamy.

Za co žalují Martina K.:

Pokus přečinu ohrožování výchovy dítěte

Pokus přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie

Pokus přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem

Pokus přečinu šíření pornografie

Přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií