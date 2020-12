Na místě tragédie, při které Ctirad Vitásek 10. prosince loňského roku ve FNO připravil o život sedm lidí, byl i ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Velel náročné akci, která u nás nemá obdoby.

Co se vám vybaví jako první, když si na ten den vzpomenete?

S odstupem času jsou ty myšlenky ucelenější. Policie nyní již disponuje informacemi k celému skutku, co mu zřejmě předcházelo a co se dělo následně. Když se však vrátím k předmětnému dni, respektive ránu, vím, že jsem si v prvních pár sekundách s ohledem na informace, které jsem od operačního střediska obdržel, snažil vzpomenout, zda jsem nezapomněl třeba na nějaké cvičení. Současně jsem ale okamžitě reagoval, jel na místo a převzal velení.

Napadlo vás někdy, že něco takového zažijeme?

Nikdo nikdy nemůže říci, že se u něj v teritoriu taková věc nemůže stát. Pokud to říká, tak neví, o čem hovoří. Policisté jsou na obdobné akce a situace cvičeni, připravujeme se na ně různými simultánními nácviky. Ovšem když se podobná věc stane realitou, reagujete velmi intuitivně. V tu chvíli se vám začnou vybavovat skutečnosti, které jste buď již zažil, nebo nabyl přeneseně na různých stážích či školeních.



Můžete být konkrétní?

Mně se vybavil průběh událostí v Uherském Brodě a velmi silně průběh akcí ve Francii, série útoků na Bataclanu a dalších pět cílů v podobný čas, jak mi to osobně sdělil na stáži ve Francii velitel GIGN – Speciální jednotky Gendarmerie. Z toho všeho čerpáte, když takzvaně vletíte do podobné situace. Skutek a jeho průběh byl svým charakterem mimořádný. Pachatel se na něj připravoval, vybral si nemocnici a místnost s mnoha osobami, které neměly o jeho plánu žádné tušení. I toto hrálo jistou úlohu, stejně jako rychlost jeho provedení a moment překvapení.

Jsou nějaké otázky, na které se v souvislosti s tímto případem ještě nepodařilo nalézt odpovědi?

Po procesní stránce ne. Vyhodnocením průběhu mohu potvrdit, že policisté odvedli v souvislosti s tímto případem svou práci opravdu dobře. Nasadili jsme snad všechny policejní složky a služby. Mnozí policisté, zejména ze specializovaných složek, přijeli i z volna, byla to mimořádná situace. Hovořím o činnosti v prvních chvílích po oznámení, na místě události, při pátrání po podezřelém a následně se jednalo například o mnohahodinovou práci specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertíz při zajišťování stop a ohledání místa činu. Bylo poté zapotřebí zjistit a vyhodnotit všechny informace ke skutku a jeho pachateli a případnému motivu. Kompletace všeho potřebného a také vyhotovení znaleckých posudků trvalo do srpna, tedy devět měsíců, než mohli kriminalisté konstatovat, že lze věc odložit.

Při zásahu jste spolupracovali i s dalšími složkami…

Je potřeba vyzdvihnout spolupráci se zdravotníky, s městskou policií, samosprávou, včetně pana hejtmana a velkým přínosem a podporou pro mne byl fakt, že na místě řešení tragédie byli také ministr vnitra a policejní prezident s jeho 1. náměstkem. Co bych skoro na závěr velmi vyzdvihl, byla spolupráce s médii v době, kdy jsme měli pouze dílčí informace o pachateli, které jsme potřebovali posunout co nejrychleji k široké veřejnosti. Využili jsme k tomu nejen standardní cestu přes média, která byla v tu dobu v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice, ale hlavně fenomény dnešní doby – internetová média typu facebook, twitter, instagram a podobně.

Na místě zůstali mrtví, zranění i vyděšení lidé …

Samostatnou kapitolou je také fakt, že policisté poskytovali osobám, které tato událost zasáhla, již na místě psychologickou podporu. Pro příbuzné obětí a osoby, které byly v přímém ohrožení, jsou tyto situace nesmírně těžké. A přiznejme si, že případy, kdy je zmařen lidský život, vždy zasáhnou také policisty věcí se zabývající. A tady zemřelo několik osob najednou. Možná zde je místo a moment, kdy se nedá hovořit o jakémsi ,ukončení´ případu, tak jak ho hodnotím výše z pohledu ryze policejního…